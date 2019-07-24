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"Берет на себя": в России отреагировали на смерть боксера Дадашева в США

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В Федерации бокса России готовы взять на себя расходы по перевозке тела погибшего боксера Максима Дадашева из США в Россию, а также будут делать пожизненные выплаты его семье.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Максим Дадашев

Максим Дадашев

sb.by

"Федерация берет на себя перевозку тела Максима в Россию. Мы возьмем на себя все расходы и расследуем обстоятельства смерти Дадашева. Проведем соответствующее расследование и выясним, почему это произошло. Необходимо довести дело до конца", — заявил Кремлев, которого цитирует ТАСС.

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Напомним, что 28-летний российский боксер Максим Дадашев, перенесший операцию в связи с отеком мозга после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, скончался в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко отреагировал на гибель россиянина.

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Место
Россия
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