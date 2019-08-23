Американский супертяж нокаутировал соперника за секунду до гонга: спортивные итоги 22 августа

Американский ветеран супертяжелого веса Девин Варгас добыл сенсационную победу мощным нокаутом, а луганская "Заря" проиграла первый матч плей-офф Лиги Европы.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 22 августа.
Кроме того, знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова сообщила о разводе с беглым олигархом Александром Онищенко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Непобедимого супертяжа в яркой рубке отправили в нокаут за секунду до гонга
"Заря" за две минуты драматично проиграла в Лиге Европы
Известная гимнастка сообщила о разводе с одиозным олигархом Онищенко
"В Питере уже и забыли": Ракицкий с женой неожиданно вернулись в Украину
Известный футболист рассказал, кто развалил киевское "Динамо"
Усик подерется с россиянином в дебютном поединке в супертяжах — СМИ
Российскую команду унизили в Лиге чемпионов
О спорте и не только – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.