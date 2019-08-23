Американский супертяж нокаутировал соперника за секунду до гонга: спортивные итоги 22 августа

Американский ветеран супертяжелого веса Девин Варгас добыл сенсационную победу мощным нокаутом, а луганская "Заря" проиграла первый матч плей-офф Лиги Европы.

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Кроме того, знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова сообщила о разводе с беглым олигархом Александром Онищенко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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