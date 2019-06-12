Американка готова побить рекорд Ломаченко

Абсолютна чемпионка мира по боксу в среднем весе американка Кларесса Шилдс( 9-0, 2 КО) имеет все шансы побить рекорд украинца Василия Ломаченко(13-1, 10 КО) по скорости завоевания поясов.

Спортсменка уже завоевывала пояса чемпионки в среднем и втором среднем дивизионах, а теперь получила право провести бой за вакантный титул WBO в первом среднем весе. 17 августа в своем родном городе Флинт, американка за пояс американка сразится с хорваткой Иваной Хабазин(20-3, 7 КО).

Кларесса Шилдс готова к рекорду

Таким образом, Кларесса Шилдс может стать чемпионкой мира в трех дивизионах уже в своем десятом поединке, тогда как Василий Ломаченко достиг этого за 12 боев.

Кстати, Шилдс, как и Ломаченко, проиграла лишь один бой во время своей любительской карьеры, выиграв два золота Олимпийских игр и Кубка Вэла Баркера.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко объявил о том, что оправился от травмы, и начинает тренировочный лагерь перед боем с британцем Люком Кэмпбеллом.

Поединок пройдет 31 августа в Великобритании, а на кону будут стоять титулы нашего соотечественника по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, а также вакантный пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

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