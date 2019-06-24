ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

26 ударов за 11 секунд: Ломаченко вызвал переполох среди звезд UFC

627Читать материал на украинском

Украинский чемпион Василий Ломаченко продолжает проводить тренировки в Таиланде, совмещая занятия боксом и смешанным единоборствами.

На официальной странице нашего боксера в социальной сети Instagram появилось феерическое видео, котороt зафиксировало невероятную скорость работы ног Василия. Всего за 11,5 секунд чемпион легкого веса выбросил 26 ударов, чем впечатлил не только фанатов, но и звезд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и ММА.

Новости
В США нелепо высказались о Ломаченко: спортивные итоги 20 июня

Восторженными комментариями под видео отметились двукратный чемпион UFC легчайшего веса Ти Джей Диллашоу, седьмой номер рейтинга UFC Эдсон Барбоса, десятикратный чемпион мира по муай таю Джон Вейн Парр, трехкратный чемпион в этом же виде спорта Огнен Топич и даже российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста).

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко столкнулся с проблемой в организации чемпионского супербоя с Люком Кэмпбеллом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Темы
MMAUFC
Персона
Василий Ломаченко
Место
Таиланд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel