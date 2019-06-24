26 ударов за 11 секунд: Ломаченко вызвал переполох среди звезд UFC

Украинский чемпион Василий Ломаченко продолжает проводить тренировки в Таиланде, совмещая занятия боксом и смешанным единоборствами.

На официальной странице нашего боксера в социальной сети Instagram появилось феерическое видео, котороt зафиксировало невероятную скорость работы ног Василия. Всего за 11,5 секунд чемпион легкого веса выбросил 26 ударов, чем впечатлил не только фанатов, но и звезд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и ММА.

Восторженными комментариями под видео отметились двукратный чемпион UFC легчайшего веса Ти Джей Диллашоу, седьмой номер рейтинга UFC Эдсон Барбоса, десятикратный чемпион мира по муай таю Джон Вейн Парр, трехкратный чемпион в этом же виде спорта Огнен Топич и даже российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста).

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко столкнулся с проблемой в организации чемпионского супербоя с Люком Кэмпбеллом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram