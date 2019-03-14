1-й бой Усика в супертяжах: промоутеры выступили с заявлением

Промоутерская компания "Matchroom Boxing, с которой Александр Усик (15-0, 11 КО) в сентябре 2018 года подписал контракт на несколько боев, сделала заявление.
"Информация о первом бое в супертяжелом весе абсолютного чемпиона мира в тяжелом дивизионе появится на следующей неделе", - говорится в заявлении организации в Twiitter.
?? The road to Heavyweight...@usykaa fight news next week! ?? pic.twitter.com/pPSB2fiv1u— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 13 ????? 2019 ?.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Команда Александра Усика 16 февраля сделала предложение Александру Поветкину о проведении боя.
При этом промоутер украинца Александр Красюк отметил, что российская сторона не торопится принимать вызов.
В одном из российских СМИ Поветкину рекомендовали отказаться от боя с украинцем.
В то же время в сети появился неофициальный постер к возможному поединку в Чикаго.
3 марта промоутер украинца Эдди Хирн заявил о проблемах в переговорах и предположил, что 18 мая Усик и Поветкин могут выступить на одном вечере бокса, но не против друг друга.
Следующим соперником Усика может стать камерунский супертяж Карлос Такам.
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