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1-й бой Усика в супертяжах: промоутеры выступили с заявлением

1-й бой Усика в супертяжах: промоутеры выступили с заявлением
Новая информация о дебюте украинца была опубликована в Twitter
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Промоутерская компания "Matchroom Boxing, с которой Александр Усик (15-0, 11 КО) в сентябре 2018 года подписал контракт на несколько боев, сделала заявление.

"Информация о первом бое в супертяжелом весе абсолютного чемпиона мира в тяжелом дивизионе появится на следующей неделе", - говорится в заявлении организации в Twiitter.

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Александр Усик
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