1-й бой Усика в супертяжах: промоутеры выступили с заявлением

Промоутерская компания "Matchroom Boxing, с которой Александр Усик (15-0, 11 КО) в сентябре 2018 года подписал контракт на несколько боев, сделала заявление.

"Информация о первом бое в супертяжелом весе абсолютного чемпиона мира в тяжелом дивизионе появится на следующей неделе", - говорится в заявлении организации в Twiitter.

