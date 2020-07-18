Боксер победил нокаутом и бросил вызов Ломаченко: спортивные итоги 17 июля
Пуэрториканский боксер уложил соперника в первом раунде и бросил вызов Ломаченко, а известная фитнес-модель полностью обнаженной порассуждала о свободе.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 17 июля.
Кроме того, игрок "Динамо" извинился перед фанатами после победы над "Зарей" и стали известны участники плей-офф УПЛ за Лигу Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Пуэрториканский боксер уложил соперника в первом раунде и бросил вызов Ломаченко
Известная фитнес-модель полностью обнаженной порассуждала о свободе
Игрок "Динамо" извинился перед фанатами после победы над "Зарей"
Стали известны участники плей-офф УПЛ за Лигу Европы
Российского бойца выгнали из UFC из-за татуировки секунданта
Умер легендарный футболист "Динамо" Владимир Лозинский
"Аталанта" навесила многомиллионный ценник на Малиновского – СМИ
Официально: капитан молодежной сборной Украины перешел в европейский чемпионат
Месси: "Барселона" – слабая команда
Как выглядит бывшая девушка Роналду, с которой он встречался до Джорджины Родригес