Украинская биатлонистка взяла "золото" Кубка IBU, опередив россиянку

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова завоевала "золото" спринтерской гонки этапа Кубка IBU в итальянском Мартел-валь-Мартелло. Наша спортсменка обогнала россиянку Кристину Резцову, занявшую второе место.
Абрамова чисто отстрелялась на обоих огневых рубежах и благодаря потрясающему ходу первой пришла к финишу, опередив свою ближайшую преследовательницу на 23,9 секунды. "Бронзу" соревнований завоевала шведка Джоанна Скоттхайм.
Ольга Абрамова
IBU
Еще одна украинка Надежда Белкина, несмотря на два промаха на лежке и стойке, сумела финишировать в десятке лучших, заняв восьмое место. Яна Бондарь продемонстрировала вторую скорость в гонке, однако, завалив обе стрельбы, наша биатлонистка стала лишь 17-й. Еще одна украинская спортсменка Дарья Блашко с двумя промахами финишировала на 37-м месте.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный финишировали в топ-5 одиночной эстафеты на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
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