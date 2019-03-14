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Украинская биатлонистка взяла "золото" Кубка IBU, опередив россиянку

1.9тЧитать материал на украинском

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова завоевала "золото" спринтерской гонки этапа Кубка IBU в итальянском Мартел-валь-Мартелло. Наша спортсменка обогнала россиянку Кристину Резцову, занявшую второе место.

Абрамова чисто отстрелялась на обоих огневых рубежах и благодаря потрясающему ходу первой пришла к финишу, опередив свою ближайшую преследовательницу на 23,9 секунды. "Бронзу" соревнований завоевала шведка Джоанна Скоттхайм.

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова

IBU

Новости
Пидручного отказались выпускать на гонку чемпионата мира

Еще одна украинка Надежда Белкина, несмотря на два промаха на лежке и стойке, сумела финишировать в десятке лучших, заняв восьмое место. Яна Бондарь продемонстрировала вторую скорость в гонке, однако, завалив обе стрельбы, наша биатлонистка стала лишь 17-й. Еще одна украинская спортсменка Дарья Блашко с двумя промахами финишировала на 37-м месте.

Украинская биатлонистка взяла "золото" Кубка IBU, опередив россиянку

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный финишировали в топ-5 одиночной эстафеты на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

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Тема
Кубок IBU
Персоны
Ольга АбрамоваНадежда БелкинаЯна Бондарь
Место
Италия
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Юг Руси
Юг Руси
Пырымоха! Главно, что победила - россиянку! А там, хоть трава не расти! )))
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