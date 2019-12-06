Украина взяла первую медаль на Кубке мира по биатлону: спортивные итоги 5 декабря

Украинка Юлия Джима добыла "серебро" на первом этапе Кубка мира по биатлону, а Владимир Кличко дал прогноз на бой Джошуа – Руис 2.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 5 декабря.

Кроме того, знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова откровенно рассказала, как перенесла аннексию Россией Крыма. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Есть медаль! Украинка сотворила грандиозную сенсацию на Кубке мира по биатлону

"Невозможно забыть": Кличко дал прогноз на реванш Джошуа – Руис

Бывший боец UFC избил над унитазом двух мужчин - опубликовано видео

"Так будет всегда!" Ризатдинова категорично ответила на вопрос, чей Крым

"У нас достаточно проблем": Кличко прошелся по Фьюри

Появилось видео церемонии награждения Джимы на Кубке мира по биатлону

Отставка: соперник Украины на Евро-2020 объявил о кардинальном решении

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!