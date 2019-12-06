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6 декабря • обновлено в 09:23
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Украина взяла первую медаль на Кубке мира по биатлону: спортивные итоги 5 декабря

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Украинка Юлия Джима добыла "серебро" на первом этапе Кубка мира по биатлону, а Владимир Кличко дал прогноз на бой Джошуа – Руис 2.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 5 декабря.

Кроме того, знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова откровенно рассказала, как перенесла аннексию Россией Крыма. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Кубок мира по биатлону UFC Аннексия Крыма Евро-2020
Персоны
Анна Ризатдинова Юлия Джима
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