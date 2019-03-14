Украина вошла в топ-5 смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону, опередив Россию

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный фантастически выступили в смешанной эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде.

Использовав на двоих пять дополнительных патронов, наши спортсмены финишировали 5-ми, опередив российскую команду.

Анастасия Меркушина чисто отстрелялась на обоих огневых рубежах, первой передав эстафету Дмитрию Пидручному, который благодаря идеальной стрельбе не только сохранил позицию лидера, а еще и оторвался от второго биатлониста на 5 секунд.

Дмитрий Пидручный

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Но Меркушина во второй раз на лежке не сумела отстреляться чисто. Украинке пришлось использовать два дополнительных патрона, в том числе из-за соперницы Лизы Терезы Гаузер, которая, покидая огневой рубеж, зацепила лыжней нашу биатлонистку. А вот во время второй стрельбы Анастасия едва не принесла нашей команде штрафной круг, закрыв последнюю мишень третьим дополнительным патроном. Это перед последним этапом опустило нашу сборную на седьмое место.

Чистая стрельба Пидручного на обоих огневых рубежах не помогла нашей команде в борьбе за медали гонки. Тем не менее, наш чемпион сумел финишировать в пятерке сильнейших биатлонистов мира и на 9 секунд обогнать спортсменов из России.

"Золото" гонки завоевала Норвегия, которая опередила на 13,4 секунды, а хозяева турнира шведы пришли к финишу третьими.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Дмитрий Пидручный сенсационно стал чемпионом мира, добыв золото в мужской гонке преследования в шведском Эстерсунде.

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