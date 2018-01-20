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Украина на Кубке мира по биатлону: результаты гонки преследования

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В Итальянском Антхольц-Антерсельве на 6-м этапе Кубка мира по биатлону завершилась гонка преследования у мужчин.

Сборная Украины не смогла порадовать своих болельщиков высокими результатами. Лучший из "сине-желтой" команды Дмитрий Пидручный завершил выступление на 38-й строчке.

Еще один представитель украинского биатлона Владимир Семаков финишировал 41-м.

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Победу в гонке добыл норвежец Йоханнес Тингнес Бё. Вторым пришел к финишу Мартен Фуркад (Франция). "Бронза" у представителя России Антона Шипулина.

Программа этапа продолжится в воскресенье двумя масс-стартами. В 13:30 на дистанцию выйдут женщины, а в 15:45 мужчины.

Ранее украинский биатлонист Владимир Семаков установил личный рекорд на Кубке мира.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Место
ИталияАнтхольц
Объект
Сборная Украины по биатлону
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