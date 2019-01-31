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Специально: почему Семеренко лишились этапов Кубка мира по биатлону

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Недавно стало известно, что лидеры сборной Украины - Валентина и Виктория Семеренко - пропустят следующие этапы Кубка мира по биатлону в Канаде и США. Вместе с ними в Америку не поехала и Анастасия Меркушина.

OBOZREVATEL связался с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком, чтобы уточнить причины такого решения.

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"Здесь нет ничего необычного - сестры Семеренко не поедут в Канаду и США, чтобы лучше подготовиться к чемпионату Европы, у них нет травм. Такое решение даст нам больше времени и не вызовет лишних трудностей в подготовке и нагрузки при дальних перелетах. Что же касается Меркушиной, то она тренируется по своей программе. Но в целом, насколько я знаю, ее состояние постепенно улучшается", - сказал Брынзак.

Валентина и Виктория Семеренко досрочно завершили последний этап Кубка мира в Антхольце. Валя изначально должна была стартовать в пасьюте, но в итоге снялась с гонки. Меркушина же полностью прошла этап в Антхольце, стартовав в спринте и пасьюте. Но ранее сама Анастасия говорила, что имеет хронические проблемы с коленом, а после этапа в Оберхофе прошла специальное обследование в клинике Мюнхена.

Виктория Семеренко

Виктория Семеренко

Также сайт ФБУ сообщает, что после этапа в Кенморе трое биатлонистов - Юлия Журавок, Артем Прима и Сергей Семенов - покинут свои команды и также переключатся на подготовку к ЧЕ. Но на их места не будут призваны другие биатлонисты.

"Журавок, Прима и Семенов вернутся после этапа в Канаде, но вместо них мы не будем привлекать в сборную других. В составе и так хватает биатлонистов, чтобы продолжить выступление на следующем этапе", - поведал глава ФБУ.

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7-й и 8-й этапы Кубка мира состоятся в Северной Америке - в Канаде и США. 7-й этап пройдет в канадском Кэнморе с 7-го по 10-е февраля, а в Штатах гонки примет Солт-Лейк-Сити с 14-го по 17-е февраля. Чемпионат Европы по биатлону пройдет в Беларуси с 20-го по 24 февраля.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Темы
Кубок мира по биатлонучемпионат Европы по биатлонуБиатлон
Персоны
Вита СемеренкоВаля СемеренкоЕлена ПидгрушнаяАнастасия МеркушинаЮлия ЖуравокСергей СеменовАртем ПримаВладимир Брынзак
Теги
IBUФедерация биатлона УкраиныСборная Украины по биатлону
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