''Сотворил одну ошибку'': лучшего биатлониста России обвинили в предательстве

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова назвала предателем биатлониста сборной России Антона Шипулина.

Владимир Путин и Антон Шипулин СБР

"Для меня Антон сотворил одну ошибку. Он предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду. Шипулин не стал биться за них, за себя, за правду. Надо было найти юриста и доказывать свою правоту. Антон отказался от борьбы", - цитирует Резцову "Спорт день за днем".

54-летняя спортсменка уверена, что Шипулин, завершивший 25 декабря карьеру, недолго будет сидеть без дела

"Полагаю, что он пойдет в политику. Как правило, у нас все великие спортсмены идут в политику. В Госдуму и так далее. Есть ли у Антона способности к политике? Нет. Но думаю, что ему сделают такое предложение. Хотя мне бы хотелось, чтобы Шипулин тренировал, как и все олимпийские чемпионы, завершившие спортивные карьеры. Но, как правило, они идут в политику", - подытожила Резцова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Антона Шипулина на Олимпиаду-2018. МОК не включил именитого спортсмена в список потенциальных участников Игр в Пхенчхане от РФ.

В январе прошлого года, кроме Шипулина, МОК не допустил на Игры-2018 российского шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку.