Состоялась последняя гонка Кубка мира по биатлону: где Украина

В норвежском Холменколлене состоялась заключительная гонка Кубка мира по биатлону. Единственный представитель Украины в масс-старте 9-го этапа Дмитрий Пидручный занял 19-е место.

Кубок мира по биатлону

Наш соотечественник сделал акцент на точной стрельбе, но даже с единственным промахом не смог побороться за первую десятку. В итоговом общем зачете Кубка мира он стал 18-м (425 очков).

Победу в гонке, как и в общем зачете, добыл норвежский биатлонист Йоханнес Бе.

Остальные украинцы в итоговом списке общего зачета КМ расположились за пределами первой тридцатки. Артем Прима - 35-й (183 очка), Сергей Семенов 54-й (65 очков), Артем Тищенко 85-й (17 очков), Тарас Лесюк 93-й (9 очкков) и Руслан Ткаленко - 98-й (3 очка).

Напомним, что ранее состоялась женская гонка с массовым стартом, в которой определилась обладательница Большого хрустального глобуса.

23 марта украинские биатлонистки не сумели побороться за медали в гонке преследования в Холменколлене, провалив пасьют. Мужчины финишировали в пасьюте за пределами первой тридцатки.

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