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СМИ: российских биатлонистов отстранят от Кубка мира

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Пятерых биатлонистов сборной России могут из-за допинга временно отстранить от участия в Кубке мира. Такое решение уже завтра рассмотрят на заседании Международного союза биатлонистов (IBU).

Об этом рассказал российский комментатор Дмитрий Губерниев в ходе репортажа о мужской спринтерской гонке на втором этапе КМ в Хохфильцене. "Появляется тревожная информация, в кулуарах, что завтра на исполкоме IBU могут быть временно отстранены пять спортсменов – Алексей Волков, Антон Шипулин, Ирина Старых, Евгений Гараничев и Александр Логинов", – приводит слова журналиста "Спорт-Экспресс".

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СМИ: российских биатлонистов отстранят от Кубка мира

Как сообщал OBOZREVATEL, в расположение сборной России по биатлону во время этапа Кубка мира в Хохфильцене прибыли полицейские, которые провели обыск в отеле. Спортсмены также были вызваны на допрос.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Теги
сборная России по биатлонуНовости России
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Пизде.., сборная Норвегии вся больна астмой. как и германии и всем пофиг.
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