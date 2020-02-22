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22 февраля • обновлено в 19:49
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Пидручный прокомментировал провал сборной Украины в эстафете чемпионата мира по биатлону

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Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный попытался объяснить неудачное выступление команды в эстафете на чемпионате мира в Антхольце.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

"Хотел лучше отработать на стрельбе. Конечно, я понимал, что уже идет подготовка к масс-старту, но нужно было удержать позицию. Немножко беспокоила спина, но в масс-старте буду бороться до конца. У нас нет сейчас стабильной четверки – кто-то постоянно выпадает. Вот я – то спина, и со стрельбой не все гладко. Это чемпионат мира. Все перегорают, кто-то готов лучше, кто хуже. Не думаю, что это трагедия", - заявил биатлонист в эксклюзивном комментарии Александру Глывинскому.

Материал подготовлен при содействии торговой марки Parimatch.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины, которая была представлена Артемом Примой, Сергеем Семеновым, Русланом Ткаленко и Дмитрием Пидручным заняла 12-е место в эстафете.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Дмитрий Пидручный
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Юг Руси
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