Норвежские шалости и сине-желтый одиночка: что происходит за кулисами ЧМ по биатлону

Хотя чемпионат мира проходит всего за 10 дней и принимает представителей только 27 стран, биатлонный мундиаль удивляет не хуже футбольного.

За каждой из гонок ЧМ на трибуне "Зюд Тироль Арены" в Антхольце наблюдают до 20 тісяч болельщиков, которые умеют создавать совершенно разную атмосферу даже при простой стрельбе своих любимцев. Но это только "верхушка айсберга" жизни на ЧМ - за кулисами остается немало интересного и неординарного, что можно увидеть только раз в год только на чемпионате.

OBOZREVATEL собрал немало интересных наблюдений в Антхольце и показывает ЧС "наизнанку" сквозь призму яркой поддержки фанов биатлона.

Норвежское преимущество и "отступление" немцев

Кто как выступает, того так и поддерживают - такой вывод лежит прямо на поверхности. Сейчас норвежские биатлонисты выигрывают практически каждую гонку Кубка мира, а на мировом чемпионате взяли уже два "золота". Поэтому и болельщиков оттуда просто подавляющее большинство на соревновании в итальянском Антхольце. На заполненной до отказа 15-тысячной трибуне "Зюд Тироль Арены" примерно треть – в красных полотнищах с синим скандинавским крестом с белой каймой. Из этого можно сделать вывод, что тысяч пять норвежцев на чемпионате точно есть. Еще надо учитывать и присутствующих фанатов возле трассы. Хотя как раз там больше немцев, австрийцев и итальянцев.

Примерно треть трибун в Антхольце - в норвежских цветах Фото Александра Глывинского

По сравнению с последними годами, разительно уменьшилось число болельщиков из Германии, и это при том, что до Северной Италии, скажем, из Баварии всего лишь две с половиной сотни километров. Однако триумфальные времена Магдалены Нойнер и Лаури Дальмайер прошли, а нынешние сборники победами своих поклонников не радуют.

Поэтому теперь, во время стрельбы на огневом рубеже, кроме хозяев соревнования больше слышно именно норвежцев. Немцы переместились на второе место по количеству национальной символики на трибунах, хотя они, как всегда, лучше представляют фан-клубы биатлонистов из разных городов и сел страны - креатив работает. Итальянцев немало, однако национальных флагов не так много, что, возможно, связано со спецификой региона. Но болеют хозяева своих традиционно горячо.

"Alt for Norge" – надо знать слова

Выезжая утром из городка Добьякко-Тоблах, где проходят знаменитые лыжные гонки "Тур де Ски", встречаю на железнодорожном перроне ту же картину, что была предыдущим вечером, когда возвращался с Антхольца: туда-сюда по перону ходят ярко одетые норвежские фанаты. Утром они ведут себя тихо, хотя накануне громко пели на весь поезд, прославляя своих любимцев после триумфа в смешанной эстафете.

Несмотря на близость Антхольца к Германии, самих немцев сейчас на ЧМ маловато Фото Александра Глывинского

В конце концов, если поездом до станции Вальдаора мы проехали в тишине, то в бесплатном автобусе, который везет болельщиков к следующей пересадке, кто-то включает колонку, и песня "Alt for Norge" ("Все для Норвегии") звучит на весь салон. Ее мгновенно подхватывают все присутствующие, потому что, кажется, не норвежцы в автобусе - только я и немец, сидящего рядом. Переглядываемся с ними, обмениваемся улыбками и в шутку чувствуем себя неловко, не зная текста.

Удобный и бесплатный транспорт

На промежуточной остановке отправляюсь в медиа-шаттл, а фаны, преодолев каких-то пятьсот метров, опять будут бережно "рассортированы" в многочисленные автобусы, курсирующие друг за другом. Как и предыдущий трансфер, этот тоже бесплатный – такой сервис является традиционным для биатлонных соревнований самого высокого уровня. И в региональном поезде можно ездить бесплатно, потому что почти в каждом отеле или "гаст-хаузе" постояльцам подарят недельный пас на все виды общественного транспорта региона Альто-Адидже.

Не потратив ни цента, фаны двигаются дальше по программе, где у них - песенный разогрев до гонки, яркое переживание на самых соревнованиях, после которых вечеринка только набирает обороты.

"Пьяный шатер"

В нескольких шагах от трибуны – знаменитый "Пьяный шатер". В этом огромном шатре собираются тысячи фанатов для того, чтобы потреблять пенный напиток, а также танцевать (в том числе и на столах), петь, далее размахивать флагами – одним словом, наслаждаться жизнью.

Что характерно, несмотря на то, что многие фаны после потребления уже "тепленькие" и едва шевелят языком, ссор или конфликтов не возникает. На биатлоне всегда царит атмосфера единения разных наций в любви к любимому виду спорта. И желание повеселиться также людей объединяет, чего скрывать этот факт.

Каждый вечер "пьяный шатер" просто цветет весельем Фото Александра Глывинского

На этом "пьяном фестивале" снова заметные норвежцы. Вот симпатичная девушка в экзотическом колпаке, вроде снятом с какого-то гнома или тролля, держит в руках длинный ствол (вероятно, привезенный из Норвегии с национальным флагом наверху). У милой болельщицы сразу же вырисовывается старший дядя, который крутит уважительных размеров "трещалку" - еще один знаменитый атрибут скандинавского переживания. Кстати, аппарат достаточно тяжелый, и поднять его над головой (не говоря уже о "интенсивно крутить") сможет не каждый.

Норвежские болельщики - сердце фанатского движения в Антхольце Фото Александра Глывинского

Тот самый норвежец с, вероятно, самой большой "трещалкой" чемпионата мира

Продолжение банкета

С "пьяного шатра" вся веселая компания на тех же бесплатных трансферах перемещается к "медаль-плаза". Здесь каждый вечер в восемь часов происходит награждение чемпионов и призеров ЧМ. Герои дня встают перед наиболее выносливой публикой на сцене, получают заслуженные награды и овации и отправляются готовиться к следующим гонкам.

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Но фанам спешить некуда. Во-первых, периметр медальной площади окружен кучей специально построенных деревянных пабов и киосков, где празднование продолжается. А, во-вторых, на протяжении мундиаля на сцене выступят знаменитости – запланировано пять концертов. Преимущественно, это локальные "селебрити", но вот в ближайшее воскресенье в Антерсельве-ди-Медзи споют сами Boney M! Так что будет весело!

Так стоит ли удивляться, что люди приезжают не только посмотреть биатлон, а собственно погулять на фестивале. Скажем, австрийцы, которые встретились сегодня в отеле, точно не знали, за кого они будут болеть в мужской спринтерской гонке, но весело заявили, что просмотр соревнования - только часть классного уикенда в дружеской компании.

А что наши?

Украинских болельщиков биатлона на этом чемпионате, по сравнению с предыдущими мировыми форумами, сейчас немного. Кто знает, возможно фаны подъедут на вторую неделю соревнований. Один сине-желтый флаг, как правило, всегда развевается на трибуне стадиона, встречаются украинцы и возле трассы.

В частности, пришлось встретить фанов из Тернополя. Среди тех, кто поддерживает наших в гонках непосредственно на месте происшествия, есть мать, брат и сестра Дмитрия Подручного. Возможно, именно поддержка родных позволит Дмитрию быстрее побороть проблемы со спиной и завоевать свою медаль в Антхольце.

Украинские болельщики в Антхольце Фото Александра Глывинского

Украинские болельщики в Антхольце Фото Александра Глывинского

Словенский дом

P.S. Среди разнообразия временных заведений "медаль-плазы" есть и некая "Поклюка-Хаус", ведь именно этот словенский город будет принимать чемпионат мира 2021 года. В деревянной постройке можно попробовать словенского пива и вина под пение фолк-группы, а в киоске рядом - уже прямо сейчас купить билеты на соревнование, которое состоится ровно через год.

Александр Глывинский, специально для OBOZREVATEL. Материал подготовлен при содействии торговой марки PariMatch

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