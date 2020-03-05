Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

Кубок мира возвращает себе основное внимание биатлонного мира, возобновляясь после месячного перерыва. Уже сегодня, 5 марта, в чешском Нове Место пройдет первая гонка этапа - женский спринт.

Чешский этап (7-й в календаре) должен был увенчаться жаркой борьбой Доротеи Вирер и Тирилл Экхофф за лидерство в общем рейтинге КМ, но из-за провала чемпионата мира Экхофф отстает от Вирер уже более чем на 100 очков. Если сейчас итальянка возьмет пару медалей, то Большой хрустальный глобус наверняка достанется именно Доротеи.

Доротея Вирер IBU

Явно убавит красок этапу в Чехии и решение IBU провести все гонки в Нове Место без зрителей, из-за вспышки в Европе коронавируса. На каждый этап Кубка мира приезжают тысячи иностранцев (в тои числе - итальянцев), поэтому в IBU решили не церемониться и полностью закрыть трибуны.

Украину в сегодняшней гонке представит 5 биатлонисток: Елена Пидгрушная (17 стартовый номер), Юлия Джима (35), Вита Семеренко (52), Валя Семеренко (65) и Анастасия Меркушина (99). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского спринта, который начнется в 18:35 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Нове Место (Чехия). Vysoсina Arena

Спринт, 7.5 км (женщины). 18:35

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Традиционно все гонки этапа Кубка мира в Украине можно смотреть в эфире телеканала "UA:Перший", а также в интернете в HD-качестве на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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