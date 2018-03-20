"Главный конферансье Путина" нарвался на травлю в сети

Одиозный российский комментатор Дмитрий Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

Авторитетное российское издание sports.ru назвало журналиста "главным конферансье Путина", вспомнив, что он вел все массовые мероприятия в поддержку президента РФ.

Юзеры в интернете комментируя это событие, смогли оставить лишь ругательства в адрес Губерниева.

"Хамоватое быдло отлично подходит для таких мероприятий, так что ничего удивительного. Когда-нибудь до должности пресс-секретаря государева долижется", - пишут пользователи.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Дмитрий Губерниев унизительно высказался о бойкоте Украиной Кубка мира по биатлону в РФ.