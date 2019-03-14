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"Это сильно": украинская биатлонистка на ЧМ озадачила россиянку

2.2тЧитать материал на украинском

Российская биатлонистка Евгения Павлова была удивлена ситуацией с украинкой Анастасией Меркушиной, которая во время одиночной эстафеты на чемпионате мира в шведском Эстерсунде в одной стрельбе использовала все дополнительные патроны.

Россиянка в свою очередь столкнулась с проблемами, когда начала закидывать винтовку и только тогда заметила, что у нее не закрыта одна мишень.

"В суете подумала, что она закрылась. Начала надевать винтовку и заметила, что не все так хорошо. В итоге пришлось добивать допом. Не я первая. Меркушина передо мной стояла – вообще трижды собиралась закидывать винтовку. А у нее все никак не закрывалось. Подумала: это сильно!" - цитирует Павлову Спорт-Экспресс.

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Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская команда в составе Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного финишировала в топ-5 в одиночной эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Наши спортсмены опередили россиян, занявших шестое место.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Анастасия Меркушина
Место
ШвецияЭстерсунд
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