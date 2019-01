''Достигнет дна'': олимпийский чемпион наехал на WADA из-за России

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство за бездействие, несмотря на невыполнения Россией своих обязательств.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не предоставило доступ к данным допинг-проб до 31 декабря.

Олимпийский чемпион написал письмо, в котором жестко наехал на WADA, которая никак не отреагировала на сложившуюся ситуацию.

"Дедлайн — это крайний срок. Мир ждет, когда комитет WADA по соответствию совершит правосудие в отношении государства, в котором произошел крупнейший допинговый скандал в истории спорта. Правильно и этично придерживаться установленного срока, который уже истек. Все остальное — пародия на спорт. Это приведет к разрушению хорошей репутации вашего комитета, а также всего WADA, которое через неделю достигнет дна", - цитирует шведского биатлониста SportBox.

При этом Самуэльсон упрекнул организацию в бездействии, несмотря на отсутствие данных из лаборатории в России.

"Почему вы не назначаете срочную встречу? Не делая этого, ваш комитет демонстрирует единство с обманщиками, а не чистыми спортсменами. Комитет помогает стране, которая участвует в допинговых махинациях", - выступил с обвинениями олимпийский чемпион.

Open letter to chair of @wada_ama CRC Jonathan Taylor. Clean sport cannot wait. #ImproveWADA pic.twitter.com/mq3AcysVWf