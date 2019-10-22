"Что в этом такого?" В сборной Украины разгорелся скандал из-за российских биатлонистов

По информации российского биатлонного эксперта Александра Круглова, на просмотре в сборной Украины находятся два российских биатлониста. Однако их имена он не уточнил.

"Владимир Брынзак (президент Федерации биатлона Украины - Ред.) идет по принципу: почему бы не попробовать. Я очень удивился, когда узнал, что два российских биатлониста находятся на просмотре в сборной Украины. Один из них сменил столько регионов, сколько у него носков в шкафу. Другой чуть менее известный, парень звезд с неба не хватает", - цитирует Круглова сайт sport.ua.

Владимир Брынзак Біатлон майбутнього

Эксперт уточнил, что один из биатлонистов уже выступал - инкогнито - на чемпионате Украины, и там не произвел большого впечатления.

"Также у него могут быть некоторые проблемы, поскольку несколько лет назад он был на сборах в Крыму. Сами знаете, если ты поехал в Крым с российской стороны, то у Украины к тебе возникнут вопросы", - добавил Круглов.

Президент ФБУ Владимир Брынзак в ответ на просьбу Xsport прокомментировать информацию о российских биатлонистах в сборной Украины заявил, что эти слухи - "бред".

"Никого у нас на просмотре нет, мы работаем своей командой. Никаких переговоров с другими федерациями мы не ведем, никого не приглашаем, двигаемся своим путем. Да, на летнем чемпионате Украины у нас выступил воспитанник Константина Вайгина (белорусского тренера - Ред.). Тренер приехал в Украину к жене и ребенку, попросил, чтобы его воспитанник вне конкурса выступил на чемпионате Украины. Что в этом такого? Про второго русского – это вообще бред полный", - сказал Брынзак.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная биатлонистка Екатерина Аввакумова, имеющая российское гражданство, во второй раз за карьеру сменила страну, сбежав из РФ.

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