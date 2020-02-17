Главная Новости
17 февраля • обновлено в 16:18
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

"Что это вообще?" Комментатор из РФ возмутился из-за скандала с Логиновым на ЧМ по биатлону

1.7т
Читать материал на украинском

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на критику в адрес своего соотечественника, биатлониста Александра Логинова, выигравшего "золото" чемпионата мира-2020.

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

Зимняя универсиада-2019

"Ситуация с норвежцами Бе и их выпадами в адрес Логинова… Расстройство – не то слово, которое я брал бы на вооружение. Я продолжаю недоумевать по поводу заголовка газет. Особенно газеты Dagbladet, что Логинов "обманывал пенисом и кошельком". Не буди лихо, пока оно тихо. Я люблю свою страну, и понятно, что после таких высказываний у меня возникает вопрос – вы что, охренели там совсем? Что это такое вообще?" – возмутился Губерниев, чьи слова цитирует "Чемпионат".

То, что тема допинга у россиян муссируется в европейских СМИ, Губерниев считает следствием "дикой русофобии".

Новости
Игнор и "совковые" шутки российского чемпиона: что за скандал разгорелся на ЧМ по биатлону

"Я – европейский человек, со всеми дружу. Но меня это сильно коробит. Главное, что они не понимают, что делают все, чтобы Россия объединялась против подобного. Ничего общего со свободой слова это не имеет. В своем глазу бревна не замечаем. Я не думаю, что IBU надо как-то на это реагировать. У нас же свобода слова процветает. То, что Логинов не должен быть здесь, это разговоры в пользу бедных. Это говорит о том, что норвежцы не умеют держать удар", – добавил одиозный российский комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Себастьян Самуэльссон жестко высказался о победе россиянина Логинова в спринте на ЧМ, заявив о том, что представителя РФ, как и всей его сборной, не должно было быть вообще на турнире.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Дмитрий Губерниев Александр Логинов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Це наслідки мельдонієвої мавпи з гранатою.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Ник Кирьос
VS
Томми Пол
Победа Ника Кирьоса с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Тейлор Фриц
VS
Кэмерон Норри
Победа Тейлора Фрица с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Ной Рубин
VS
Джейсон Джанг
Победа Джейсона Джанга с форой в -2,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Миомир Кечманович
VS
Джордан Томпсон
Победа Миомира Кечмановича с форой в -3,0 гейма
1.95 Сделать ставку
Раду Албот
VS
Джек Сок
Победа Раду Албота с форой в -3,0 гейма
1.97 Сделать ставку
Эрнест Гулбис
VS
Рейлли Опелка
Победа Эрнеста Гулбиса с форой в +1,5 гейма
1.99 Сделать ставку
Эмилио Гомес
VS
Фрэнсис Тиафо
Победа Эмилио Гомеса с форой в +1,5 сета
1.79 Сделать ставку
Вирер
VS
Олсбю
Доротея финиширует выше Марте
1.6 Сделать ставку
Чорич
VS
Лондеро
Победа аргентинца
1.89 Сделать ставку
Йосихито Нисиока
VS
Джон Миллман
Победа Йосихито Нисиоки с нулевой форой
1.92 Сделать ставку