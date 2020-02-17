"Что это вообще?" Комментатор из РФ возмутился из-за скандала с Логиновым на ЧМ по биатлону

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на критику в адрес своего соотечественника, биатлониста Александра Логинова, выигравшего "золото" чемпионата мира-2020.

Дмитрий Губерниев Зимняя универсиада-2019

"Ситуация с норвежцами Бе и их выпадами в адрес Логинова… Расстройство – не то слово, которое я брал бы на вооружение. Я продолжаю недоумевать по поводу заголовка газет. Особенно газеты Dagbladet, что Логинов "обманывал пенисом и кошельком". Не буди лихо, пока оно тихо. Я люблю свою страну, и понятно, что после таких высказываний у меня возникает вопрос – вы что, охренели там совсем? Что это такое вообще?" – возмутился Губерниев, чьи слова цитирует "Чемпионат".

То, что тема допинга у россиян муссируется в европейских СМИ, Губерниев считает следствием "дикой русофобии".

"Я – европейский человек, со всеми дружу. Но меня это сильно коробит. Главное, что они не понимают, что делают все, чтобы Россия объединялась против подобного. Ничего общего со свободой слова это не имеет. В своем глазу бревна не замечаем. Я не думаю, что IBU надо как-то на это реагировать. У нас же свобода слова процветает. То, что Логинов не должен быть здесь, это разговоры в пользу бедных. Это говорит о том, что норвежцы не умеют держать удар", – добавил одиозный российский комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Себастьян Самуэльссон жестко высказался о победе россиянина Логинова в спринте на ЧМ, заявив о том, что представителя РФ, как и всей его сборной, не должно было быть вообще на турнире.

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