Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки

Чемпионат мира в Эстерсунде (7-17 марта) уже перевалил за "экватор" и, дав спортсменам день паузы, продолжается индивидуальными гонками.

Сегодня на трассу выйдут женщины, которые проведут "индивидуалку" на 15 км. Украинки весьма неудачно начали ЧМ, в спринте и пасьюте довольствовавшись лишь местами в 30-ке. Но теперь у наших биатлонисток есть возможность "с чистого листа" снова побороться за высокие места. Украину в этой гонке представит четверо участников - Юлия Журавок, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Валентина Семеренко.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женской "индивидуалки", которая начнется в 16:30 по киевскому времени.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ

Эстерсунд (Швеция). Национальна биатлонная арена

16:30. Индивидуальная гонка (15 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские болельщики смогут посмотреть гонки ЧМ в прямом эфире телеканалов "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми соревнованиями в HD-качестве можно следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого, мировое первенство покажут российские Eurosport 1 и "Матч ТВ".

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