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Пидручный спасает: онлайн-трансляция смешанной эстафеты ЧМ по биатлону

9.1тЧитать материал на украинском

После многочисленных этапов Кубка мира и недавнего чемпионата Европы пришел черед и чемпионата мира, который начался в четверг в Швеции.

ЧМ пройдет с 7 по 17 марта на трассах шведского Эстерсунда и порадует болельщиков гонками всех дисциплин современного биатлона. Началось же первенство со смешанной эстафеты 2x6+2x7.5. Украину в этой гонке представляла четверка из Дмитрия Пидручного, Артема Примы, Виты Семеренко и Анастасии Меркушиной.

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OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию смешанной эстафеты, которая началась в 17:15 по киевскому времени.

Национальная биатлонная арена в Эстерсунде

Национальная биатлонная арена в Эстерсунде

wikimapia.org

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ

Эстерсунд (Швеция). Национальная биатлонная арена

17:50. Смешанная эстафета (2x6+2x7.5)

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На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами, и оставайтесь с OBOZREVATEL

Что ж, Украина начинает чемпионат мира 2019 с 7-го места в смешанной эстафете. Первую половину гонки украинцы шли в 5-ке, но на третьем отрезке Артем Прима провалился на стрельбе и упал аж на 14-е место. Однако фантастическая скорость Дмитрия Пидручного позволила нам не только подняться в топ-10, но и занять в целом неплохую итоговую позицию

Пидручный спасает: онлайн-трансляция смешанной эстафеты ЧМ по биатлону

18:39. Завершилась гонка! Из 26-ти команд только 19 дошли до финиша, последней из которых стала США с тремя штрафными кругами

18:38. Вот как выглядит первая 5-ка сегодняшней эстафеты

18:35. В итоге Украина пришла на финиш 7-й - 10 промахов и +2:27 общее отставание от лидера! Молодец Пидручный, подняв команду с 14-го на 7-е место

18:34. Пидручный показывает класс Фуркаду и увеличивает отставание до 6,2 сек.

18:33. Что ж, Норвегия побеждает - с общим временем 1:17:41 норвежцы первыми пришли на финиш. Германия же стала второй, отстав на 13,1 сек

18:30. И на последней стрельбе Пидручный стреляет чисто! А это значит, что Дмитрий выходит со стадиона на 7-й позиции (+2:41). Но у него по пятам идет сам Мартен Фуркад (который отстает от украинца на 4 секунды)

18:28. Тем временем начинается последняя, восьмая стрельба на трассе. И Кристиансен на ней идеален - быстро и без промахов! У Долля же два промаха, которые он хоть и закрывает, но теперь отстает от норвежца уже на 18,7 км

18:25. Охох, Пидручный на 3,7 км уже 8-й (+2:44). До 6-го места всего 10 сек

18:23. На седьмой стрельбе у Пидручного 2 промаха, которые быстро закрыты доп. патронами. В итоге Украина остается в топ-10, выйдя со стадиона на 9-м месте (+2:50)

18:22. А вот и Пидручный! На 2,2 км Дмитрий уже 10-й, поднявшись на 4 позиции и сократив общее отставание от лидера до 2:36

18:21. Чисто стреляют на седьмой стрельбе и Кристиансен, и Долль, сохраняя свои позиции после стадиона

18:19. На 2,2 км. немец Долль немного сократил отставание от норвежца Кристиансена - 10 сек.

18:16. Украина на третьей смене 14-я (+2:44), Прима таки улучшил позицию на одно место. До 10-го места теперь отставание 14 сек. На последнем этапе у нас бежит Дмитрий Пидручный

18:14. Теоретически за медали может еще побороться Чехия и Россия, но у них до третьего места аж 33 и 38 сек. соответственно. Поэтому места на подиуме уже наверняка распределены, вопрос только один остается - сможет ли Германия обойти Норвегию?

18:13. Началась третья, последняя смена - Норвегия в лидерах, а за ней прошли Германия (+15,4) и Италия (+56,9)

18:10. У Примы на шестой стрельбе аж три промаха, которые Артем закрывает тремя доп. патронами. Но все это приводит к тому, что Украина опускает аж на 115-ю позицию (+2:28). До 10-го места нам 18 сек.

18:08. Ух, у Йоханнеса Бе сразу два промаха, но все же после быстрой стрельбы Бе уходит и дальше первым. Пайфер теперь отстает от Бе на 7,7 сек.

18:06. Рубеж 3,7 км Артем Прима прошел уже на 8-й позиции (+2:02). В лидерах же по-прежнему Бе, за которым идут немец Пайфер (+9,1) и Хоффер (+27,3)

18:04. Кто сегодня точно проваливает гонку, так это сборная Франции - после пятой стрельбы французы аж 13-е, проигрывая лидеру 2:06

18:03. Артем Прима на пятой стрельбе (лежа) работает чисто, но остается на том же, 9-м месте (+1:45)

18:00. На рубеже 2,2 км лидерство захватила Норвегия, за которой теперь бежит Йоханнес Бе

17:55. Украина прошла сменку 9-й (5 промахов, +1:38), и Семеренко передала эстафету Артему Приме

17:54. Началась вторая смена. Первой ее прошла Германия, за ней - Норвегия (+0,9) и Италия (+1,2). Плотно идет лидеры, интрига в борьбе за золото сохраняется

17:53. На 4,7 км Семеренко уже немало уступает ногами - отставание от лидера аж +1:08

17:51. А в лидерах на третьем круге (рубеж 4,7 км) теперь Норвегия, за которой гонятся Италия (+0,5) и Германия (+6,2)

17:49. Охох, на четвертой стрельбе у всех еще больше проблемы, чем на третьей - у Италии и Норвегии по два, у Виты Семеренко три выстрела мимо. Но в итоге украинка таки закрыла все доп. патронами и обошлась без штрафного круга. Однако теперь Вита уже 8-я (+44,8)

17:47. И смена лидера у нас. На 3,7 км первая теперь немка Херманн, которая опережает норвежку Экхофф (+0,8) и итальянку Вирер (+1,5). Семеренко по-прежнему 5-я

17:43. Вита Семеренко на фоне остальных отстрелялась довольно хорошо - всего один промах, закрытый с первого доп. патрона. В итоге у нас 5-е место и уже +12,1 отставания от лидера. Гонка за медалями для Украины продолжается

17:42. Вот так с сюрпризами третья стрельба (лежа). У итальянки Вирер сразу два промаха, у остальных тоже почти нет чисто стрельбы! Но Вирер благодаря запасу времени по трассе таки вышла со стадиона снова первой

17:39. На рубеже 1,7 км расклады пока не меняются - Италия, Норвегия и Швеция приблизительно с тем же интервалом, что и на сменке. Семеренко на этом рубеже прошла 5-й (+15,6)

17:34. Украина на первой смене 4-я (+20,7). Меркушина передала эстафету Вите Семеренко

17:34. Итак, первая смена - Италия, Норвегия (+4,2) и Швеция (+16,0)

17:33. Ройселанн - это нечто! Несмотря на промахи, норвежка уже опять вторая - на 5,7 км она снова вернулась в лидеры и отстает только от Витоцци всего на 5,5 сек. Меркушина этот рубеж прошла 4-й (+20,1)

17:30. Впереди Насти на третьем кругу только Витоцци, которая просто космически отработала стрельбу, и шведка Перссон (+16,8). А вот й Ройселанн снова промах, и теперь она идет четвертая (+23,6)

17:29. Эх, все традиционно у нас. Когда можно было пользоваться проблемами конкурентов, у украинцев также не без промаха - один выстрел мимо. И тем не менее, Настя вышла со стадиона 3-й (+22,5)

17:27. На 3,7 км Меркушина уже 5-я, хотя и сократила отставание от лидера до 15,1. Но дело в том, что большой рывок сделала Ройселанн, вернувшись на вторую позицию

17:26. Меркушина на 2,7 км удерживает четвертую позицию, проигрывая третьему месту всего 0,9 сек

17:25. Норвежка Ройселанн, придя на стрельбу второй, допустила один промах, и после стрельбы упала аж на 8-ю позицию

17:24. Как и ожидалось, лидерство на трассе заняла итальянка Витоцци, которая и быстрее бежала, и быстрее стреляла (при этом чисто). Поэтому Италия дальше в лидерах, а за ней идут немка Хинц (+7,5) и шведка Перссон (+10,5)

17:23. Ух! Меркушина довольно быстро и чисто работает на первой стрельбе, что позволяет ей выйти со стадиона на 4-й позиции (+12,7)

17:21. На рубеже 1,7 км Украина прошла 14-й (+7,6)

17:18. А вот как биатлонисты готовились к старту, получая оружие

17:13. ГОНКА НАЧАЛАСЬ! Первые номера, среди которых и наша Анастасия Меркушина, начали эстафету

1,5 ЧАСА ДО ГОНКИ. Украина сегодня стартует под 11-м номером, а первой побежит Анастасия Меркушина. Эстафету у нее примет Вита Семеренко, затем на трассу выйдет Артем Прима, а на завершающем этапе побежит Дмитрий Пидручный

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские болельщики смогут посмотреть гонки ЧМ в прямом эфире телеканалов "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми соревнованиями в HD-качестве можно следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого, мировое первенство покажут российские Eurosport 1 и "Матч ТВ".

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Дмитрий ПидручныйАртем ПримаАнастасия МеркушинаВита Семеренко
Место
ШвецияЭстерсунд
Теги
IBUСборная Украины по биатлону
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