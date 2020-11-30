Брынзак оценил выступление Украины на первом этапе КМ по биатлону

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак спокойно отнесся к результатам наших сборных на первом этапе Кубка мира.

В комментарии UA:Перший функционер отметил, что это лишь начало сезона, который к тому же проходит на фоне пандемии коронавируса. По его словам, украинские биатлонисты наверстают упущенное на старте.

"Я так могу оценить эти выступления: мы не знаем влияния коронавируса, например на Виту Семеренко, Логинов тоже переболел – не яркие выступления у него. У Димы Пидручного был позитивный результат, мы до сих пор не знаем, был или не был у него коронавирус, и как он его перенес. Такие нюансы и психологически на спортсменов влияют. Были моменты, о которых болельщики не знают, а они очень влияют, поэтому сейчас мы все выровняем – сезон только начинается, еще есть время, и я думаю, что дальше будет лучше", – сказал Брынзак.

Напомним, на этапе в финском Контиолахти лучшими результатами среди украинцев отметились Юлия Джима и Елена Пидгрушная, которые заняли 10 место в индивидуальной гонке и спринте соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Юлия Журавок решила пропустить сезон из-за беременности.