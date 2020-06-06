Биатлонистка сборной Украины Яна Бондарь похвасталась жаркими летними фото

Биатлонистка сборной Украины Яна Бондарь порадовала своих многочисленных подписчиков яркими фотографиями с отдыха.

В первый по-настоящему летний день 29-летняя спортсменка выложила кадры, где с подружкой загорает на шезлонге под жарким солнцем.

"Лето, жара, а мы такие загораем...." – игриво подписала фото девушка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться красотой нашей соотечественницы.

Яна Бондарь (в белом) @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее биатлонистка сборной Украины Юлия Журавок восхитила всех болельщиков своим неожиданным видом.

Фанаты, привыкшие видеть спортсменку в зимнем соревновательном комбинезоне, были поражены роскошным образом 25-летней сумчанки.

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