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Биатлонист сборной России заплакал в прямом эфире - опубликовано видео

2.3тЧитать новость на украинском

Российский биатлонист Антон Бабиков не смог сдержать эмоций, комментируя свое 45-е место в спринте на 9-м этапе Кубка мира в Тюмени. Во время интервью россиянин расплакался.

"У меня папа и два брата ночью приехали сюда из Уфы, остановились в хостеле в городе. А я бегу так плохо… Я понимаю, что все равно счастлив, что я здесь бегу, борюсь, что семья все равно приезжает сюда. Для них это праздник, они очень рады за меня, несмотря на то, что я в такой форме нахожусь", — сказал Бабиков в эфире "МатчТВ".

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Тема
Кубок мира по биатлону
Место
РоссияТюмень
Объект
сборная России по биатлону
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