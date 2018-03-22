Биатлонист сборной России заплакал в прямом эфире - опубликовано видео

Российский биатлонист Антон Бабиков не смог сдержать эмоций, комментируя свое 45-е место в спринте на 9-м этапе Кубка мира в Тюмени. Во время интервью россиянин расплакался.

"У меня папа и два брата ночью приехали сюда из Уфы, остановились в хостеле в городе. А я бегу так плохо… Я понимаю, что все равно счастлив, что я здесь бегу, борюсь, что семья все равно приезжает сюда. Для них это праздник, они очень рады за меня, несмотря на то, что я в такой форме нахожусь", — сказал Бабиков в эфире "МатчТВ".

Напомним, что Мартен Фуркад в России побил "вечный рекорд" легендарного Бьерндалена.