Сборная Украины провалила гонку на Кубке мира по биатлону

На 2-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 12 по 15 декабря проходил в Австрии, завершилась мужская эстафета на дистанции 4х7.5 км.

Сборная Украины, в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного, выступила неудачно, заняв 11-е место.

Гонка для нас началась с проблем. Артем Тищенко сделал по промаху на каждом огневом рубеже, а на своем последнем круге проиграл 16 секунд лидеру. Артем Прима вышел на трассу 11-м, проигрывая более 42 секунд лидирующей Норвегии. 32-летний уроженец Чернигова только на лежке провел на стрельбище 50 секунд, использовав 3 дополнительных патрона.

Руслан Ткаленко свой этап провалил. 25-летний сумчанин ушел на штрафной круг и вернулся в гонку лишь 16-м, уступая 2:20,0.

Дмитрий Пидручный отправился в бой через три минуты после лидера, много настрелял "в молоко" и выше 11-го места Украину поднять не смог.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинка вошла в топ-15 женской гонки преследования.

14 декабря сборная Украины, в составе Виты и Вали Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной заняла четвертое место в эстафете.

Ранее состоялись женские и мужские спринтерские гонки. Лучшей из украинок стала Валя Семеренко. У мужчин в сборной Украины выше всех на финише разместился Дмитрий Пидручный.

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