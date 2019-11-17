Украинки добыли феерическую победу в отборе Евробаскета-2021

Женская сборная Украины по баскетболу добыла роскошную победу во 2-м туре отбора на чемпионат Европы-2021. В Харькове подопечные Срджана Радуловича обыграли команду Португалии - 72:60.

Украина - Португалия ФИБА

Наши девчонки начали встречу ураганным атаками, и просто смяли защиту оппоненток. Трехочковые Алины Ягуповой, Людмилы Науменко и Ольги Сиваковой, плюс мощные проходы нашего лидера, привели к рывку 13:1.

Украина - Португалия ФИБА

Тренер сборной Португалии пытался таймаутом исправить ситуацию, но это ему удалось очень слабо. Продолжая доминировать на паркете украинки выиграли первую десятиминутку 21:9.

Украина - Португалия ФИБА

Во второй десятиминутке гости пришли в себя и попытались навязать борьбу под щитами, однако все это было нивелировано плотной игрой в защите наших соотечественниц.

Украина - Португалия ФИБА

Португалки часто не успевали за украинскими девушками. Как итог - приличное количество очков было набрано с линии штрафных и 46:28.

Украина - Португалия ФИБА

После большого перерыва Португалия бросилась отыгрываться и организовала рывок 10:4. Центровая сборной Украины Людмила Науменко заметно уступала в борьбе под кольцом более атлетичной оппоненткой, и за 2 минуты до конца третьей четверти получила 4-й фол. Пропустив несколько трехочковых от португалок и Украина впервые проиграла четверть - 9:18.

Украина - Португалия ФИБА

Заключительный отрезок стал настоящей игрой нервов, где украинки продемонстрировали невероятную волю к победе и добыли необходимый результат. Важнейшую роль в эти моменты сыграла наш капитан. Алина Ягупова закинула важнейшие очки в тот момент, когда Португалия могла уйти в отрыв.

Свой следующий матч в отборе Евро-2021 женская сборная Украины поведет 12 ноября 2020 года.

Украина - Португалия ФИБА

Украина - Португалия ФИБА

Украина — Португалия 72:60 (21:9, 25:19, 9:18, 17:14)

Украина: Сивакова (10 + 4 передачи), Ягупова (29 + 7 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Филевич (5 + 6 подборов), Науменко (6 + 13 подборов + 5 передач), Яцковец (5 + 6 подборов + 5 потерь) — старт; Горобец (9 + 9 подборов + 3 перехвата), Уро-Ниле (6), Любинец, Кондусь (2).

Главный тренер: Срджан Радулович

Португалия: Силва (19 + 6 подборов), Костуркова (10), Феррейра (9 + 5 подборов), Виана (7 + 7 передач + 4 потери), Филипе (6), Беттенкур Коррейа (5 + 4 потери), Карвалейра (2), Феррейра (2), Да Силва, Гонсалвеш, Родригеш, Соейру.

Напомним, что 14 ноября наша обновленная сборная уступила на выезде лидеру группы Бельгии – 66:83. В концовке этой игры Алина Ягупова получила травму голеностопа.

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