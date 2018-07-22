Украинский баскетболист сменил команду в НБА

Украинский баскетболист Алексей Лэнь подпишет двухлетнее соглашение с клубом НБА "Атлантой Хокс". За этот отрезок времени игрок заработает 8,5 миллиона долларов.

Издание "Планета Баскетбол" сделала экспресс-анализ этого трансфера.

Детали сделки

Атланта Хоукс. Два года. 8,5 миллионов долларов. Полная гарантия на оба года контракта.

Что из этого следует?

Лэнь покидает Финикс, в котором ему не дали развернуться, хотя вина Санс здесь не 100% — за пять лет, которые украинец находится в лиге, радикально поменялся баскетбол. Впрочем, Лэнь не получал шансов, преимущественно играл с первыми номерами, которые не ориентированы на передачу, а под конец так и вовсе стал частью одной из слабейших команд лиги.

Как итог, прошлое лето без контракта и подписание новой сделки сейчас аж 22-го июля. Рынок центровых в современных реалиях НБА и так очень тяжел, а в этом году — особенно. Многие подписывают однолетние сделки, чтобы вернуться на рынок через год, а тот же Клинт Капела до сих не пор не подписал контракт с Хьюстоном, хотя его ценность для Рокетс в плей-офф была показана наглядно.

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Как известно из вполне достоверных источников, интерес в лиге к Лэню был неплохим. При этом, в основном интересовались команды плей-офф. Сам игрок и его лагерь выбирали между двумя глобальными стратегиями — однолетний контракт в сильной команде и возвращение на рынок через год, либо что-то большее там, где предложат. Обрести новый дом.

Как видим, выбран второй вариант. Очевидно, не худший с финансовой точки зрения. К тому же далеко не факт, что в команде уровня плей-офф он получил бы нужное время (особенно в самих матчах плей-офф, где играют в одного центра 95% лиги).

Еще один важный нюанс: вариант возвращения в Европу не рассматривался вообще.

Что представляет из себя Атланта?

Лэнь переезжает в Хоукс, которые напоминают нынешний Финикс — очень молодая команда, которая буквально вчера отдала своего франчайз-плеймейкера Денниса Шредера в Оклахому, чтобы принять плохой контракт Кармэло Энтони и сразу отчислить его (к слову, подписание Лэнем контракта состоится уже после официальной проводки трехстороннего обмена с участием Хоукс, Тандер и Филадельфии). В день драфта, напомним, Хоукс провели обмен, чтобы опуститься с третьего на пятую позицию — Даллас забрал Луку Дончича, а Атланта заполучила Трэя Янга из Университета Оклахомы.

У Атланты будет очень молодая стартовая пятерка, команда после 11 лет подряд (!) в плей-офф уже год как перестраивается. И, вероятно, продолжит это делать в обозримом будущем. Выборы Янга, Кевина Хуэртера и Омари Спеллмана в первом раунде — это все сюда. Как и молодой тренер Ллойд Пирс, работавший в Голден Стэйт и Филадельфии со многими звездами как тренер по развитию.

Где в этом всем место Лэня?

Пока что в команде четыре больших — еще одна надежда франчайза Джон Коллинс, Диуэйн Дедмон, Омари Спеллман и старый друг Майлз Пламли, с которым Лэнь конкурировал за место в ротации Санс.

Дедмон, с его однолетним контрактом и неплохим вэлью на рынке, вероятно зимой пойдет по пути Марко Белинелли/Эрсана Ильясовы — либо обмен, либо выкуп контракта и переход в команду плей-офф, которой нужен центровой. Коллинс — явный франчайз-игрок, его не тронут, будет играть столько, сколько надо. Спеллман — стретч-5, современный молодой большой, которому нужно прогрессировать, чтобы играть минуты. Отнюдь не без потенциала. И Пламли — не пойми что на контракте, который никому не передашь.

Вероятно, Лэнь начнет сезон бэкапом Дедмона, после чего будет стартовать. Но заканчивать игры он в большинстве случаев, вероятно, не будет — позиции Коллинса устойчивы. Можно ли преуспеть при этом? Вполне себе. Потом можно либо претендовать на обмен, либо на тот же бай-аут. Впрочем, вряд ли сейчас, когда в команде есть такой же претендент в лице Дедмона. В конце концов, ничто не мешает расти и прибавлять с командой.

Однако необходимо понимать: Атланта сейчас — тот же Финикс. Вся хорошая статистика, коль такая будет — в плохой команде, то есть ее ценность по сути в три раза ниже. И Лэню нужно будет реально играть хорошо и стабильно, чтобы восстановить позиции в лиге. Иначе камбэк в Европу вполне возможен.

Сборная Украины? Серьезно?

Взглянем на ситуацию. Двухлетний гарантированный контракт. Атланта, которая организационно всегда лояльна к международным игрокам. Вспомним также хорвата Невена Спахию в ключевой роли в тренерском штабе последних лет.

Сентябрьское окно национальной сборной, связка Испания (вероятно, оба Газоля + оба Эрнангомеса) — Черногория (Вучевич, Дублевич и ко) — самое время для дебюта в национальной команде? Если не сейчас, то когда?

На днях четкое желание сыграть в сентябре за сборную обозначил Святослав Михайлюк. Михайлюка и Лэня представляет одно и то же агентство, что при прочих равных несколько увеличивает шансы наконец увидеть Алексея в майке сборной. Большую часть нагрузки по новым правилам берет на себя ФИБА. Наконец-то все в руках самого Лэня.

Резюме

Лэнь подписал контракт, хотя опасения на сей счет были. Чисто финансово — контракт качественный, выбить два года полной гарантии сейчас удается не всем. Впрочем, Атланта не претендует на плей-офф в будущем сезоне и в третьем приближении. Молодая команда, которая перестраивается.

Не исключено, что для Лэня — это лучшая среда, чтобы вернуть себе утраченные позиции, и заставить смотреть на себя как на пятого номера драфта, а не на как одно из главных драфт-разочарований последних лет. В то же время, Алексей хотел попробовать на вкус баскетбол плей-офф — пока подобный вопрос на повестке дня не стоит.

Таким образом, в следующем сезоне Украину в НБА точно будут представлять два игрока, чего не было достаточно давно (Джоэля Боломбоя выносим за скобки). И это скорее хорошая новость. А уж если оба помогут сборной в ближайшем международном окне...