Украинский баскетболист отметился невероятными попаданиями в двух матчах подряд

Украинский баскетболист "Прометея" Денис Лукашов совершил два невероятных броска со своей половины площадки на последних секундах половины в двух матчах подряд.

Сначала ему удался бросок с сиреной, который позволил его команде сравнять счет в концовке первой половины поединка против "Черкаських мавп".

Денис Лукашов D1 News

А уже в следующей игре против "Киев-Баскета" он вновь поразил кольцо соперников на последней секунде второй четверти.

Стоит отметить, что, несмотря на невероятные попадания Лукашова, "Прометей" оба матча проиграл. Это не мешает команде из Каменского возглавлять турнирную таблицу Суперлиги Пари-Матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь оформил дабл-дабл в поединке НБА против "Бруклина".

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