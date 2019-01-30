Украинец Михайлюк провел результативный матч в НБА

Украинский защитник "Лейкерс" Святослав Михайлюк провел очередной поединок в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Воспитанник "Черкаських Мавп" сыграл 27 минут, набрав 7 очков.

Защитник сборной Украины реализовал 2 из 4 двухочковых и один из семи дальних атак. На счету украинского баскетболиста 5 подборов, из которых 1 – в нападении, а также две передачи и два перехвата. Кроме того, украинец отметился одной потерей и двумя фолами.

Лейкерс – Филадельфия 105:121 (20:39, 33:25, 28:32, 24:25)

Л: Ингрэм (36), Колдуэлл-Поуп (12), Зубац (7), Рондо (5 + 7 подборов + 11 передач - 5 потерь), Бизли (4) - старт; Чендлер (0), Вагнер (0), МакГи (17 + 14 подборов), Карусо (0), Харт (9), Михайлюк (7), Стивенсон (8)

Ф: Эмбиид (28 + 11 подборов - 6 потерь), Батлер (20 + 5 перехватов), Симмонс (19 + 8 подборов), Редик (13), Чендлер (9) - старт; Мускала (17 + 7 подборов), Шемет (6), МакКоннелл (4), Брюэр (2), Коркмаз (3)

Cвятослав Михайлюк с 2006 по 2014 год находился в командной структуре "Черкаських Мавп". За это время атакующий защитник прошел путь от игрока клубной школы до баскетболиста основы. В сезоне 2012/2013 дебютировал за черкасщан в элитном дивизионе страны, где провел 27 матчей (133 очка).

Защитник начал выступать за сборную Украины в 2013 году, приняв участие в чемпионате Европы по баскетболу среди игроков до 16 лет. На турнире баскетболист набирал по 25,2 очка за игру и делал 8 подборов и 3,4 передачи, а в итоге был включён в сборную всех звёзд турнира.

В 2014 году он в составе уже основной сборной Украины играл на чемпионате мира по баскетболу в Испании. В 2016 году Михайлюк выступил за молодёжную сборную Украины на чемпионате мира в Хельсинки. На турнире Святослав стал самым результативным игроком команды, набирая в среднем за игру по 14,9 очка. Кроме того, он делал по 5,6 подбора, 2,7 передачи и 2,1 перехвата за игру.

Новости Украинцы Лэнь и Михайлюк провели очередные матчи в НБА

В 2014 году Михайлюк поступил в Канзасский университет, где стал выступать за местную баскетбольную команду. На первом году обучения он в пяти из семи первых игр сезона выходил в стартовом составе, проводя на паркете в среднем по 21,3 минуты.

В сезоне 2015/16 годов Святослав в среднем за игру набирал 5,4 очка и делал 1,3 подбора и 0,9 передачи. В первом раунде турнира NCAA 2016 года он установил свой персональный рекорд результативности, набрав в матче против "Остин Пи Говернорс" 23 очка.

На третьем году обучения его средняя результативность составила 10,6 очка за игру и 3,5 подбора. 12 апреля 2017 года Михайлюк решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА, однако так и не подписал контракт ни с одним агентом и решил продолжить обучение.

17 ноября 2017 году Святослав обновил свой рекорд результативности, набрав 27 очков в матче против Сан-Диего Стэйт.

21 июня 2018 года в спортивном комплексе "Барклайс-центр" в Бруклинe, во втором раунде Драфта НБА, был выбран под общим 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 июля он подписал с клубом трёхлетний контракт на сумму 4,6 млн долларов.

Дебютировал за команду в Летней Лиге НБА против "Сакраменто".Святослав провел на площадке чуть более 23 минут, набрал 15 очков, совершил две потери и однажды сфолил.

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