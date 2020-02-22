Мужская сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 23 февраля, проведет первый домашний матч отбора на чемпионат Европы 2021 года.

Команда Айнарса Багатскиса, которая в стартовой игре квалификации уверенно обыграла на выезде австрийцев, во дворце спорта "Юность" в Запорожье сразится с соперниками из Венгрии. Начало игры – в 18:00.

Вячеслав Бобров ФИБА

ПРОМО МАТЧА УКРАИНА – ВЕНГРИЯ

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ВЕНГРИЯ

Прямая трансляция из Запорожья будет доступна на телеканале XSPORT и сайте Федерации баскетбола Украина.

Кроме того, смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Венгрия.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАИНА – ВЕНГРИЯ

Фаворитом противостояния считается украинская команда. Ставки на победу "желто-синих" в основное время принимаются с коэффициентом 1,36.

сборная Украины по баскетболу ФИБА

Ничья оценивается котировкой 15,60. А показатели на успех венгров достигают уровня 3,22.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Лукашов, Зотов, Сидоров, Марченко, Липовый, Близнюк, Ткаченко, Пустозвонов, Крутоус, Бобров, Павлов, Герун, Петров, Пустовой, Кравцов

Венгрия: Говенс, Войвода, Понго, Паллаи, Перль, Варади, Сабо, Бенке, Валерио-Бодон, Чаба, Лукач, Аллен, Тот, Филиповит, Келлер, Фазекаш, Балинт.

Вячеслав Бобров ФИБА

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Вячеслав Кравцов, капитан сборной Украины:

– Групповой этап всегда интересен тем, что ты не знаешь, какая игра будет самой важной. Она может быть и в начале этапа, может быть и в концовке. Считаю, что на домашних площадках мы обязаны брать победы. В прошлом году мы уже играли в Запорожье – нам всем очень понравилось. И зал, и зрители. Будем настраиваться на победу. У нас был тяжелый выезд в Австрию, но, думаю, мы восстановимся. Мы хотим всегда выигрывать. Будем стараться выйти на чемпионат Европы с первого места. В сборной мы все ради результата, чтобы прославлять Украину на международной арене.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Евробаскет-2005. Отбор

Венгрия – Украина – 90:67 (19:19, 25:14, 24:14, 22:20)

Украина – Венгрия – 77:70 (19:16, 25:15, 16:22, 17:17)

Евробаскета-2009. Переходной турнир

Венгрия – Украина – 91:67 (18:16, 22:21, 29:18, 22:12)

Украина – Венгрия – 77:69 (19:20, 8:19, 25:14, 25:16)

Украина – Венгрия "Планета Баскетбол"

Евробаскет-2011. Отбор

Украина – Венгрия – 80:71 (20:21, 20:19, 24:18, 16:13)

Венгрия – Украина – 83:75 (13:14, 28:20, 21:19, 21:22)

Евробаскета-2013. Отбор

Венгрия – Украина – 76:78 (15:18, 15:19, 21:20, 25:21)

Украина – Венгрия – 77:71 (23:20, 16:21, 18:18, 20:12

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис позитивно оценил игру своих подопечных в поединке против Австрии.

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