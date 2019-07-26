Убила мужа за миллион: жуткие подробности смерти звезды НБА

Бывшая жена игрока НБА Лоренцена Райта — Шерра Райт — призналась в убийстве своего мужа, которое было совершено девять лет назад. За это преступление суд приговорил ее к 30 годам тюрьмы.

Как сообщает Associated Press, американский баскетболист Лоренцен Райт пропал без вести в июле 2010 года. Через 10 дней после его исчезновения тело спортсмена было найдено в лесопосадке недалеко от дома его бывшей супруги, с которой он развелся за несколько недель до трагедии. В Райта было выпущено 11 пуль. Следствие продолжалось долгие годы, пока наконец спустя 9 лет Шерра Райт призналась в убийстве бывшего благоверного.

Лоренцен Райт AP

Удалось установить, что соучастником преступления был священник местной церкви Билли Тернер. Мотив был прост — страховка жизни спортсмена, которая составляла 1 миллион долларов.

На момент смерти игроку НБА Райту было 34 года. На уровне Национальной баскетбольной ассоциации он выступал за "Мемфис Гриззлис", "Атланта Хокс" и "Кливленд Кавальерс".

У Лоренцена и его жены было шестеро детей. Отмечается, что Шерре потребовалось всего 10 месяцев, чтобы потратить почти всю страховую сумму, выплаченную за смерть мужа, на покупку нового дома, двух автомобилей и дорогие поездки в Нью-Йорк.

Шерра Райт AP

Шерра Райт получила 30-летний срок. Через 9 лет у нее будет возможность получить условно-досрочное освобождение.

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