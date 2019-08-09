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Сбежавший в Россию украинский спортсмен затеял драку во время матча

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Темнокожий украинский баскетболист Хоэль Боломбой, сбежавший в Россию и принявший гражданство РФ, стал участником драки в матче Венесуэла - Россия в рамках товарищеского турнира в Вероне.

Хоэль Боломбой

Хоэль Боломбой

РИА Новости

За две минуты до конца матча на площадке случилось столкновение между натурализованным россиянином и венесуэльцем Грегори Варгасом. Боломбой толкнул оппонента. В результате началась массовая потасовка, в которой в одном месте оказались не только все 10 игроков, но и арбитры.

Обоих зачинщиков драки удалили с площадки, но разговор продолжился и по пути в раздевалку, сообщает matchtv.ru.

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Из-за дисквалификации Боломбой может пропустить следующий матч с Италией. Отметим, что Россия обыграла Венесуэлу - 69:54, а сам Боломбой набрал 8 очков, реализовав все броски с игры и со штрафных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хоэль Боломбой, родившийся в Донецке, объяснил, почему променял Украину.

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Персона
Хоэль Боломбой
Место
Италия Верона
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