Поражение чемпиона: результаты Суперлиги Пари-Матч 12 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч в четверг, 12 декабря, состоялись очередные четыре поединка второго круга регулярного первенства страны.

Действующий чемпион страны - южненский "Химик" - дома проиграл "Прометею" из Каменского (84:93), а БК "Запорожье" поражением завершил поездку в Одессу (94:84).

С первых же минут "Химик" оказался в роли догоняющих, пропустив стартовый рывок 2:14. Южненцы то ли долго просыпались, то ли попросту не были готовы к подобной скорости "Прометея", у которого матч с "Днепром" будто не заканчивался.

Получив 15-очковое преимущество по итогам первой четверти, команда Карлиса Муйжниекса заиграла еще увереннее, хотя порой слишком увлекалась скоростным баскетболом и грешила потерями. Моментами Виталию Степановскому таки удавалось найти пятерки, которые останавливали атакующий запал гостей, но глобально в счете Химик приблизиться не мог.

Во второй половине сущим кошмаром для хозяев стал Майк Майерс, который в одиночку держал паритет на щитах и не давал Химику вернуться в игру. Агрессия американца, вкупе с поддержкой с периметра от шутеров, давала Прометею необходимый запас прочности, и позволяла держать Химик на приемлемом расстоянии.

Собственно, так продолжалось до конца матча: отрезками "Химик" выбирался за 10-очковую разницу, но серьезной интриги так и не создал. Атака "Прометея" работала хорошо, посему проблем с оформлением очередной победы у гостей не возникло.

"Химик" — "Прометей" 84:93 (15:30, 23:18, 27:26, 19:19)

Химик: Уильямс (15), Рахимшаиков, Войналович (10 + 4 подбора), Ковалев (11 + 6 подборов), Угба — старт; Джонс (14 + 8 подборов), Марченко (5 + 4 передачи), Козак (3), Салливан (14 + 7 подборов), Горобченко (6).

Прометей: Лукашов (7), Калпеппер (19 + 5 передач), Трент (9 + 4 потери), Конате (9 + 4 передачи), Майерс (24 + 15 подборов) — старт; Отверченко (11 + 4 передачи), Месяц, Кривцов (3 + 4 подбора), Антипов (5), Сидоров (6).

Игра с самого начала пошла на встречных курсах: команды отвечали ударом на удар всю первую четверть, которая закончилась с минимальным перевесом одесситов.

Проблема "Запорожья" с обороной, преследующая команду Валерия Плеханова последний месяц, ярче всего проявилась во второй четверти, когда за 10 минут гости пропустили 30 очков и моментами выглядели просто беспомощно. Впрочем, стоит отдать должное хозяевам, которые агрессивно шли в трехсекундную зону, неплохо двигали мяч и попадали с хорошим процентом.

Оказавшись в двузначном плюсе, дальше команда Олега Юшкина больше сохраняла разницу в счете. Отрезками "Запорожье" приближалось к тому, чтобы полноценно вернуться в игру, но микро-провалы мешали гостям сделать окончательный камбэк. Так было в третьей четверти, когда 5-6 очков разницы в пользу "Одессы" за считанные минуты превратились в 19 на стыке четвертей после результативных атак от Носкова и Прокопенко.

Постоянные изменения формы защиты, а также энергия Брэндона Рэндольфа позволили Запорожью вернуться на расстояние в 6 очков за две минуты до конца основного времени, но тут же Браун и Артамонов вернули все на круги своя. Здесь же, в концовке, случился эпизод с удалением Валерия Плеханова, у которого не выдержали нервы из-за серии непонятных судейских решений в эпизодах, происходивших прямо у него перед глазами.

Как бы там ни было, "Одесса" вернула разницу на двузначную и завершила матч 10-очковой победой, которая укрепила позиции команды Юшкина в битве за пятое-шестое места. "Запорожье" во второй раз в сезоне проигрывает "Одессе".

БК Одесса — БК Запорожье 94:84 (26:25, 30:21, 19:17, 19:21)

Одесса: Артамонов (14), Мэйси (20 + 7 передач), Фризен (13 + 6 подборов), Носков (11), Браун (9 + 8 подборов) — старт; Щепкин (9), Прокопенко (11 + 9 подборов), Новиков (6), Кадыгроб, Ткачук (1).

Запорожье: Сталлворт (18), Рэндольф (24 + 4 передачи), Мироненко, Шевченко (5 + 4 подбора), Симмонс (17 + 7 подборов) — старт; Титов (10), Сандул (3 + 8 подборов), Липовцев, Михеев (7), Немцу, Буц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря игроки "Киев-Баскета" и БК "Одессы" разыграли фантастический триллер-сенсацию, определив победителя лишь в третьем овертайме.

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