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Появились новые жуткие фото с места гибели Коби Брайанта: спортивные итоги 28 января

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Американские СМИ опубликовали новые жуткие фото с места гибели Коби Брайанта, а известный украинский боксер Виктор Выхрист сменил фамилию, перейдя в профессионалы.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 28 января.

Кроме того, появился "смертельный" договор Коби Брайанта с женой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Гибель Коби Брайанта" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Гибель Коби Брайанта
Персоны
Дерек Чисора Александр Усик Виктор Выхрист Коби Брайант
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