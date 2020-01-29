Появились новые жуткие фото с места гибели Коби Брайанта: спортивные итоги 28 января

Американские СМИ опубликовали новые жуткие фото с места гибели Коби Брайанта, а известный украинский боксер Виктор Выхрист сменил фамилию, перейдя в профессионалы.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 28 января.

Кроме того, появился "смертельный" договор Коби Брайанта с женой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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