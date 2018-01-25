Определились все полуфиналисты Кубка Украины по баскетболу

"Днепр", одесская "БИПА" и харьковский "Политехник" присоединились к южненскому "Химику" и составили квартет команд, которые продолжат борьбу за Кубок Украины по баскетболу.

В четверг, 25 января, состоялись три ответных поединка 1/4 финала, в которых определились последние участники Финала четырех.

Самой драматичной вышла встреча в Одессе, где "БИПА" всячески пыталась удержать 4-очковый гандикап, добытый в первой игре против "Черкаських Мавп". Три четверти хозяевам это прекрасно удавалось сделать, доведя преимущество до +16, но в заключительной четверти черкасщане перевернули игру. "Мавпы" благодаря самоотверженным действиям в защите и четкому нападению совершили невозможное, переведя игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке усилиями Шахида Дэвиса гости практически вырвали путевку, но затем проиграли 7 очков подряд и вылетели из Кубка. Поражение 78:79 вывело "БИПУ" в следующий этап.

"БИПА" — "Черкаськи Мавпы" 78:79 ОТ (26:13, 16:22, 14:19, 15:21, 7:4)

"БИПА": Артамонов (16 + 8 передач), Нофле (14 + 5 подборов + 4 передачи), Эфианайи (19 + 4 перехвата), Кривцов (9 + 7 подборов), Тищенко (6 + 5 подборов + 5 потерь) — старт; Луценко (5), Прокопенко (3), Тихонов (4), Волчанов (2), Балабан.

"Черкаськи Мавпы": Бояркин (2), Кольченко (12 + 5 подборов + 4 передачи), Конев (8 + 8 подборов), Липовцев (11 + 5 подборов), Джурич (13) — старт; Кобец (14), Дэвис (11 + 11 подборов), Беллфилд (8 + 6 передач + 5 перехватов).

Во Дворце спорта чемпион Украины экзаменовал лидера первенства в Суперлиге Пари-Матч. После разгрома в первой встречи, которую бойкотировали лидеры "Будивельника", столичные баскетболисты дали настоящий бой "Днепру".

Команде Владимира Коваля необходимо было отыгрывать 27 очков и киевляне с первых минут бросились в атаку. По ходу встречи "строители" имели преимущество в +19, но добыть нужную разницу так и не смогли - 93:83.

"Днепр" — "Будивельник" 83:94 (21:22, 17:35, 22:18, 23:19)

"Днепр": Мишула (14 + 6 передач), Вильховецкий (9 + 4 передачи), Ревзин (7 + 5 подборов), Глебов (17 + 6 подборов + 4 потери), Тимофеенко (22 + 3 блок-шота) — старт; Шундель (8 + 5 подборов), Закурдаев, Шевченко (6), Сизов, Мироненко.

"Будивельник": Дугат (20 + 9 подборов), Отверченко (10 + 4 передачи), Крутоус (17 + 4 передачи), Месяц (13), Сандул (12 + 9 подборов) — старт; Анисимов (7 + 6 подборов), Винтоняк (2), Дзюба (3), Зотов (10). Главный тренер: Владимир Коваль

В матче "Политехника" и БК "Ривне" интриги не вышло. Харьковчане просто уничтожили соперника из высшей лиги, отгрузив ему 40 пунктов - 84:49.

"Политехник" — "Ривне" 84:49 (24:10, 17:20, 20:15, 23:4)

"Политехник": Йованович (7 + 5 передач), Козлов (16 + 6 подборов + 5 потерь), Рудаков (6), Рочняк (12 + 9 подборов), Колотилов (3 + 6 подборов) — старт; Кузнецов (3 + 5 подборов + 4 передачи + 4 потери), Чугунов (8), Тарасенко (10 + 8 подборов), Савченко, Вуйович (19 + 7 подборов + 4 потери).

"Ривне": Кисильчук (21), Шанюк (10 + 5 передач), Федорчук (8), Герасимчук (5 + 6 подборов), Стоноженко (3 + 5 подборов), Сотник (2), Захожий, Марков, Шепелев, Кузьминец.

Напомним, что 8 января путевку в борьбе с одноклубниками из второй команды добыл "Химик".