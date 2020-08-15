Определились победители 4-го тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3

В Хмельницком 15 августа определились победители 4-го тура летнего сезона чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

В категории женщин победу одержала команда "Устрицы на карантине" (Светлана Колибабчук, Анна Бакал, Наталья Булавицкая, Яна Самур), которая победила в финале КИВС-Львов (Анастасия Ковтун, Анастасия Климчук, Оксана Веремчук, Екатерина Штык) – 16:11.

В матче за третье место Франковск победила МОБИ – 21:8. MVP – Наталья Булавицкая.

У мужчин Run'n'Gun (Вадим доводочные, Алексей Соловьев, Евгений Сахнюк, Максим Никитин) победила в решающем матче житомирский Профильтех (Роман Дмитренко, Дмитрий Кравченко, Кирилл Корчагин, Сергей Юрченко) – 12:10.

В поединке за третье место "Промбудсфера" одолела "Вятрачок" – 16:15. MVP – Алексей Соловьев.

Поэтому в соревнованиях остался заключительный этап – финал сезона. Он пройдет 24 августа в Ивано-Франковске. Участие в нем примут 12 сильнейших команд чемпионата. По два финалиста сыгранных четырех региональных туров автоматически получили место в основной сетке. Еще четыре участника определятся в квалификации.

Общий призовой фонд Финала чемпионата Украины 3х3 составляет 115 000 гривен. Из них в мужской категории разыграют 80 000 гривен, а в женской – 35000.

Как сообщал OBOZREVATEL, четыре региональных тура состоялись в Киеве, Одессе, Каменском.

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