Описан последний день жизни Коби Брайанта

Стало известно, как американский баскетболист Коби Брайант провел последний день жизни перед авиакатастрофой, в которой погиб он и еще 8 человек.
Импровизированный мемориал Коби Брайанта на Филиппинах
По информации TMZ, Брайант вместе с трехлетней дочерью Бьянкой посетили торговый центр Fashion Island в Ньюпорт-Бич. Баскетболист поиграл с дочерью в детском парке развлечений, а затем они вместе сходили за покупками. Отмечается, что они весело провели время.
Отметим, что ранее в СМИ появились последние снимки Коби и его дочери Джианны, разбившейся вместе с отцом 26 января.
Фотографии были сделаны за день до трагедии на матче команд 8-го класса, который проходил в "Академии Мамба Спорт", принадлежащей Брайанту. Коби наблюдал за игрой девочки, в какой-то момент дав ей несколько советов.
Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны
TMZ
Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны
TMZ
Telegram-канал "Визуальное чтиво" собрал в одной картинке всю информацию о погибшей звезде.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легенды НБА.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния, США), в которой разбился Брайант.
Стали известны первые детали расследования смерти легендарного баскетболиста после появления информации о переговорах между пилотом и авиадиспетчерами.
В гибели спортсмена нашли мистические совпадения, а в сети нашли якобы предсказание его смерти в катастрофе.
Также была опубликована запись переговоров диспетчера с пилотом погибшего вертолета.
Позже появились новые жуткие фотографии с места крушения.
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