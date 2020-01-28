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28 января • обновлено в 20:08
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Описан последний день жизни Коби Брайанта

1.2т
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Стало известно, как американский баскетболист Коби Брайант провел последний день жизни перед авиакатастрофой, в которой погиб он и еще 8 человек.

Импровизированный мемориал Коби Брайанта на Филиппинах

Импровизированный мемориал Коби Брайанта на Филиппинах

По информации TMZ, Брайант вместе с трехлетней дочерью Бьянкой посетили торговый центр Fashion Island в Ньюпорт-Бич. Баскетболист поиграл с дочерью в детском парке развлечений, а затем они вместе сходили за покупками. Отмечается, что они весело провели время.

Отметим, что ранее в СМИ появились последние снимки Коби и его дочери Джианны, разбившейся вместе с отцом 26 января.

Фотографии были сделаны за день до трагедии на матче команд 8-го класса, который проходил в "Академии Мамба Спорт", принадлежащей Брайанту. Коби наблюдал за игрой девочки, в какой-то момент дав ей несколько советов.

Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны

Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны

TMZ

Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны

Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны

TMZ

Telegram-канал "Визуальное чтиво" собрал в одной картинке всю информацию о погибшей звезде.

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Биография Коби Брайанта

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Автор
Максим Богданов
Персона
Коби Брайант
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Могуч русский язык - кто посмел описать последний день ?
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