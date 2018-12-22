МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости баскетбола

Бродский вошел в исполком НОК Украины

877Читать материал на украинском

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский избран новым членом исполкома Национального олимпийского комитета Украины.

Михаил Бродский

Михаил Бродский

Об этом стало известно во время проведения ХХVIII отчетно-выборной Генеральной Ассамблеии , которая состоялась в Киеве. Главным вопросом на ней было избрание нового главы НОК страны. Как и ожидалось, следующие четыре года олимпийское движение в Украине будет возглавлять Сергей Бубка, который занимает пост президента НОК с июля 2005 года.

Бродский вошел в исполком НОК Украины

Во время проведения Генеральной Ассамблеи НОК Михаил Бродский был награжден знаком отличия "За успешный результат работы по развитию Олимпийского движения в период с 2015 по 2018 годы".

Михаил Бродский возглавляет ФБУ с 2015 года. Он является инициатором стратегической программы строительства спортивных арен в стране. Инициативы Федерации баскетбола Украины еще в 2017 году были поддержаны Министерством молодежи и спорта, Кабинетом Министров Украины и Верховным Советом. Уже в 2018 году регионы страны на строительство залов получили 150 миллионов гривен. В 2019 году на эти цели выделено еще 200 миллионов.

Новости
Историческое решение: ФБУ дала старт новому турниру

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский наглядно продемонстрировал, как двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко, входящий в состав президиума ФБУ, "вербует" юных игроков для выступления за рубежом. Медведенко, в ущерб национальных интересов нашей страны, занимается бизнесом обычного баскетбольного агента.

Персоны
Михаил БродскийСергей Бубка
Место
УкраинаКиев
Тег
Национальный олимпийский комитет Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги