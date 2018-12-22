Бродский вошел в исполком НОК Украины

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский избран новым членом исполкома Национального олимпийского комитета Украины.

Михаил Бродский

Об этом стало известно во время проведения ХХVIII отчетно-выборной Генеральной Ассамблеии , которая состоялась в Киеве. Главным вопросом на ней было избрание нового главы НОК страны. Как и ожидалось, следующие четыре года олимпийское движение в Украине будет возглавлять Сергей Бубка, который занимает пост президента НОК с июля 2005 года.

Во время проведения Генеральной Ассамблеи НОК Михаил Бродский был награжден знаком отличия "За успешный результат работы по развитию Олимпийского движения в период с 2015 по 2018 годы".

Михаил Бродский возглавляет ФБУ с 2015 года. Он является инициатором стратегической программы строительства спортивных арен в стране. Инициативы Федерации баскетбола Украины еще в 2017 году были поддержаны Министерством молодежи и спорта, Кабинетом Министров Украины и Верховным Советом. Уже в 2018 году регионы страны на строительство залов получили 150 миллионов гривен. В 2019 году на эти цели выделено еще 200 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский наглядно продемонстрировал, как двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко, входящий в состав президиума ФБУ, "вербует" юных игроков для выступления за рубежом. Медведенко, в ущерб национальных интересов нашей страны, занимается бизнесом обычного баскетбольного агента.