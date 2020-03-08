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8 марта • обновлено в 14:27
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Семеренко выбила с трассы Юрлову-Перхт на Кубке мира по биатлону

3.9т
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На 7-м этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место, состоялась гонка с массовым стартом на 12.5 км среди женщин.

После того, как тренерский штаб дал Елене Пидгрушой отдых, единственной представительницей Украины в этой дисциплине стала Валя Семеренко, занявшая 9-е место.

Валя Семеренко

Валя Семеренко

Андрей Иванов/biathlon.com.ua

Наша соотечественница провела неоднозначный масс-старт, лишив себя подиума уже на второй стрельбе, где сделала два неточных выстрела.

Перед этим огневым рубежом на одном из спусков сумчанка случайно задела лыжами российскую биатлонистку Юрлову-Перхт и спортсменка из РФ улетела в кювет.

На четвертом огневом рубеже Валя могла даже побороться за медаль, но сделала один промах, откинувший ее на 7-е место. По итогам гонки Юрлова-Перхт финишировала 17-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне наша сборная в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной драматично упустила медаль, заняв четвертое место.

Мужская сборная Украины по биатлону на КМ в Чехии сотворила грандиозную сенсацию, взяв "серебро" в эстафете.

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Чехия Нове-Место-на-Мораве
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только дeбилам это смешно
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4
1
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Кристина Стефанова, так че ты тут ржешь?
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2
3
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Семеренко отличилась мерзкой выходкой на Кубке мира по битлону.....Так написал бы обоз в зеркальной ситуации
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5
2
Куралесов Вася
Куралесов Вася
без мильдония ну никак...
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3
3
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Кристина Стефанова, чучело, спроси у мутко, он тебе подробно расскажет. а может и отольет в пробирку...
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2
4
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Куралесов Вася, ты хоть знаешь вообще, что такое "мильдоний", чyчело?
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6
2
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