На 7-м этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место, состоялась гонка с массовым стартом на 12.5 км среди женщин.

После того, как тренерский штаб дал Елене Пидгрушой отдых, единственной представительницей Украины в этой дисциплине стала Валя Семеренко, занявшая 9-е место.

Наша соотечественница провела неоднозначный масс-старт, лишив себя подиума уже на второй стрельбе, где сделала два неточных выстрела.

Перед этим огневым рубежом на одном из спусков сумчанка случайно задела лыжами российскую биатлонистку Юрлову-Перхт и спортсменка из РФ улетела в кювет.

It's a fall at the front for Yurlova-Percht!