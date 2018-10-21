Марафон для "Днепра": анонс Суперлиги Пари-Матч 21 октября

В воскресенье, 21 октября, в Украине состоятся очередные поединки элитного баскетбольного первенства страны. Регулярный чемпионат в Суперлиге Пари-Матч продолжится играми в Запорожье и Николаеве.
БК "Запорожье" - "Политехник"
Запорожье, ДС Юность
Начало матча - 14:00
Трансляция - FBU.ua
Первый матч воскресенья пройдет в Запорожье, где местный клуб примет "Политехник". Команда Валерия Плеханова уже наработала на статус "грозы авторитетов" после двух подряд побед над лучшими командами прошлого сезона - "Черкаським Мавпам" и "Днепром".
Сейчас хозяева поединка идут в верхней части таблицы, имея в своем активе 3 победы в 4 матчах, в то время как "Политехник" остается единственной командой, которая пока не выиграла ни одного матча в этом сезоне.
Казалось бы, идеальный вариант для запорожцев продолжить свою серию побед, однако нет сомнений в том, что харьковчане отдадут все силы для победы в этом матче - легкой жизни запорожцам никто не обещает.
МБК "Николаев" - "Днепр"
Николаев, ДС Надежда
Начало матча - 16:00
Трансляция - XSPORT, FBU.ua
В заключительной игре третьего тура "Николаев" дома будет играть против "Днепра". После первой победы в сезоне, которую команда Виталия Черния оформила в матче против "Политехника", "корабелы" будут противостоять одному из лидеров сезона, который сейчас имеет 3 победы в 4 матчах, но главной проблемой гостей пока чрезвычайно напряженный график. Три матча превратили эту неделю для "Днепра" в настоящий выездной марафон.
Усталость после тяжелой игры в Болгарии не позволила днепрянам продемонстрировать свой лучший баскетбол в Запорожье. Удалось вице-чемпиону восстановиться к игре с "Николаевом" - узнаем уже сегодня. Отдельной сюжетной линией в этом матче будет возвращение Александра Кушнирова в Николаев.
Центровой, который сейчас является стартовым пятым номером "Днепра", в течение последних сезонов был лидером именно "корабелов", поэтому этот матч для бигмена будет особенным.
Напомним, что днем ранее чемпионы Украины "Черкаськи Мавпы" сенсационно проиграли "Химику".
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