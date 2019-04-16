В НБА установили исторический рекорд

"Лос-Анджелес Клипперс" одержали в гостях невероятную победу во второй игре первого раунда плей-офф НБА над клубом "Голден Стэйт Уорриорз" - 135:131.

Примечательно, что по ходу игры "Клипперс" установили уникальный рекорд Национальной баскетбольной ассоциации.

Дело в том, что за 7 минут 30 секунд до завершения 3-й четверти "Уорриорз" лидировали в матче с преимуществом в 31 очко - 94:63. Несмотря на такую разницу, баскетболисты "Клипперс" сумели переломить игру и вырвали победу, тем самым совершив самый самый большой камбэк в плей-офф в истории НБА.

До этого матча, предыдущий рекорд принадлежал "Лейкерс" в сезоне 1988/89, когда калифорнийцы обыграли "Сиэтл" в 4-м матче серии (97:95, 4:0), уступая по ходу игры 29 очков (12:41).

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменательное событие произошло после матча регулярного чемпионата НБА в котором "Даллас Маверикс" победил "Финикс Санз" - 120:109. Самым результативным в составе победителей стал 40-летний ветеран Дирк Новицки, набравший 30 очков, заявил о завершении своей легендарной карьеры.

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