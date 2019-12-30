"Николаев" обыграл "Киев-Баскет" в потрясающем четвертьфинале Кубка Украины

Столичный "Киев-Баскет" драматично проиграл МБК "Николаев" в первом матче 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу.

Команда Айнарса Багатскиса во дворце спорта "Венето" не смогла совершить камбэк, уступив – 88:104.

Оба коллектива подарили болельщикам очень яркий и результативный баскетбол. Хозяева площадки к середине первой четверти оторвались от соперника на 11 пунктов и, казалось, обеспечили себе комфортное преимущество. Однако "корабелы" тут же ответили рывком 0:12.

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Киев-Баскет – Николаев ФБУ

Именно этот момент и послужил сигналом к началу настоящих качель на паркете. Лидер в матче менялся едва ли не после каждой атаки. Особо удавалась игра американскому форварду гостей Квентину Петерсону, который в итоге стал самым результативным в поединке, набрав фантастические 44 очка.

И "Киев-Баскету", и "Николаеву" удавались попытки из-за дуги, что вылилось в 160 забитых очков к старту решающей четверти (79:81). Последняя 10-минутка оказалась за гостями, которые сходу оформили фору в +9 и довели встречу до победы.

Отметим, что ответная встреча пройдет в Николаеве 4 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" добыл две победы на старте второго группового турнира в Кубке Европы ФИБА.

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