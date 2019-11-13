Как Украине пройти во 2-й этап Кубка Европы ФИБА: все расклады

Победа болгарского "Лукойл-Левски" над "Цмоки-Минском" в 4-м туре Кубка Европы ФИБА сохранил "Днепру" шансы на выход из группы F.

Текущее положение команд (во второй раунд выходят первые две лучшие команды из каждой группы)

"Днепр" следующие два тура играет дома 20 ноября с "Цмоки" и 27 ноября с "Левски. Чтобы днепрянам занять 2-е место, им необходимо выиграть у болгар с разницей +8 и у белорусов с разницей +7. Любое поражение не позволит украинцам занять место выше третьего.

"Киев-Баскет" находится в более выгодной ситуации. Столичная команда играет 20 ноября с "Левски" дома и 27 ноября с Минском в гостях.

Победа с любым счетом над болгарскими баскетболистами гарантирует 2-ю строчку в итоговой таблице. Чтобы занять первое место, подопечным Айнарса Багатскиса необходимо также выиграть у "Цмоки" с преимуществом в 27 пунктов.

Если "Киев-Баскет" проиграет Лукойлу меньше 8 очков, то сможет занять 2-ю строчку в случае победы над "Цмоки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре матч "Киев-Баскет" - "Днепр" 23 октября завершилась победой хозяев (95:88).

Неделю назад "Киев-Баскет" потерпел поражение от белорусского "Цмоки-Минск" (74:99), а днепряне уступили в гостях болгарскому "Лукойлу" со счетом 78:85.

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