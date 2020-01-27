Все погибли мгновенно: новые детали катастрофы с Коби Брайантом

Появились новые детали гибели легенды баскетбола Коби Брайанта и его 13-летней дочери, которые вместе с другими пассажирами и членами экипажа разбились в вертолете вблизи Лос-Анджелеса.

Экслюзивными подробностями поделилось британское издание Daily Mail.

ЧТО СТАЛО ИЗВЕСТНО О КАТАСТРОФЕ ВЕРТОЛЕТА КОБИ БРАЙАНТА:

Пилот вертолета Коби Брайанта получил от диспетчеров специальное разрешение на полет в условиях тумана, несмотря на имеющуюся опасность.

Обнародована аудиозапись разговора между пилотом и диспетчерским пунктом аэропорта Бербанк (городок вблизи Лос-Анджелеса), которая пролила некоторый свет на события злосчастного утра.

Коби Брайант Global Look Press

Пилот, которого звали Ара Зобаян, попросил разрешения летать по специальным правилам визуального полета (SVFR). Эта директива означает, что пилотам разрешается летать в погодных условиях, которые хуже, чем те, которые разрешены для обычных правил полета (VFR).

Из-за плохой видимости пилот мог связаться с авиадиспетчерами и попросить перейти на правила полетов по приборам (IFR), которые позволили бы ему ориентироваться в облаках.

Пилоты летают по IFR, это может занять много времени, особенно в Южной Калифорнии, где воздушное пространство чрезвычайно загружено.

Как отметил в комментарии New York Magazine доцент кафедры авиации в Нью-Йоркском университете Пол Клайн, полет по IFR означает, что можно находиться в режиме ожидания в течение часа.

Место аварии вертолета Daily Mail

"Вы просто один из многих, ожидающих в очереди, и не имеет значения, вы Коби Брайант или кто-либо другой", - добавил Клайн.

На карте отмечено место крушения вертолета Daily Mail

Вертолет Коби Брайанта покинул Санта-Ана в округе Ориндж, к югу от Лос-Анджелеса, вскоре после 9 часов утра, когда, по данным полицейского управления Лос-Анджелеса, условия были неподходящими для полета.

Была сильная облачность на высоте 1300 футов (400 метров). С 9.20 до 9.35 вертолет летал по кругу к востоку от пятой автомагистрали в ожидании разрешения диспечтеров лететь в пункт назначения.

Вертолет продолжал движение под VFR, и около 9.40 утра он повернул на запад. Около 9.44 утра вертолет снова повернул к юго-востоку и поднялся на высоту более 600 метров.

Место аварии вертолета Daily Mail

Незадолго до катастрофы диспетчер сообщил пилоту вертолета Брайанта, что он находится "все еще слишком низко", чтобы его можно было отслеживать с помощью радара. Похоже, это не было признаком сигнала бедствия, потому что вертолет в то время набирал высоту.

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Однако затем на какое-то время связь с вертолетом исчезла. Согласно данным Flightradar24, воздушное судно врезалось в скалы на высоте 425 метров.

Как удалось установить, что на момент столкновения вертолет летел со скоростью около 300 км в час и снижался со скоростью более 1,2 км в минуту.

Катастрофа произошла примерно в 30 милях к северо-западу от центра Лос-Анджелеса и в 17 милях от Спортивной академии Мамба, где в этот день проводился турнир по баскетболу.Известно также, что вертолет упал на крутой склон холма, а обломки разбросало по площади размером с футбольное поле - все находившиеся на борту люди мгновенно погибли.

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