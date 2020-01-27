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27 января • обновлено в 19:45
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Денис Карпов

Все погибли мгновенно: новые детали катастрофы с Коби Брайантом

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Появились новые детали гибели легенды баскетбола Коби Брайанта и его 13-летней дочери, которые вместе с другими пассажирами и членами экипажа разбились в вертолете вблизи Лос-Анджелеса.

Экслюзивными подробностями поделилось британское издание Daily Mail.

ЧТО СТАЛО ИЗВЕСТНО О КАТАСТРОФЕ ВЕРТОЛЕТА КОБИ БРАЙАНТА:

  • Пилот вертолета Коби Брайанта получил от диспетчеров специальное разрешение на полет в условиях тумана, несмотря на имеющуюся опасность.

  • Обнародована аудиозапись разговора между пилотом и диспетчерским пунктом аэропорта Бербанк (городок вблизи Лос-Анджелеса), которая пролила некоторый свет на события злосчастного утра.

Коби Брайант

Коби Брайант

Global Look Press

  • Пилот, которого звали Ара Зобаян, попросил разрешения летать по специальным правилам визуального полета (SVFR). Эта директива означает, что пилотам разрешается летать в погодных условиях, которые хуже, чем те, которые разрешены для обычных правил полета (VFR).

  • Из-за плохой видимости пилот мог связаться с авиадиспетчерами и попросить перейти на правила полетов по приборам (IFR), которые позволили бы ему ориентироваться в облаках.

  • Пилоты летают по IFR, это может занять много времени, особенно в Южной Калифорнии, где воздушное пространство чрезвычайно загружено.

  • Как отметил в комментарии New York Magazine доцент кафедры авиации в Нью-Йоркском университете Пол Клайн, полет по IFR означает, что можно находиться в режиме ожидания в течение часа.

Место аварии вертолета

Место аварии вертолета

Daily Mail

"Вы просто один из многих, ожидающих в очереди, и не имеет значения, вы Коби Брайант или кто-либо другой", - добавил Клайн.

На карте отмечено место крушения вертолета

На карте отмечено место крушения вертолета

Daily Mail

  • Вертолет Коби Брайанта покинул Санта-Ана в округе Ориндж, к югу от Лос-Анджелеса, вскоре после 9 часов утра, когда, по данным полицейского управления Лос-Анджелеса, условия были неподходящими для полета.

  • Была сильная облачность на высоте 1300 футов (400 метров). С 9.20 до 9.35 вертолет летал по кругу к востоку от пятой автомагистрали в ожидании разрешения диспечтеров лететь в пункт назначения.

  • Вертолет продолжал движение под VFR, и около 9.40 утра он повернул на запад. Около 9.44 утра вертолет снова повернул к юго-востоку и поднялся на высоту более 600 метров.

Место аварии вертолета

Место аварии вертолета

Daily Mail

  • Незадолго до катастрофы диспетчер сообщил пилоту вертолета Брайанта, что он находится "все еще слишком низко", чтобы его можно было отслеживать с помощью радара. Похоже, это не было признаком сигнала бедствия, потому что вертолет в то время набирал высоту.

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Однако затем на какое-то время связь с вертолетом исчезла. Согласно данным Flightradar24, воздушное судно врезалось в скалы на высоте 425 метров.

Как удалось установить, что на момент столкновения вертолет летел со скоростью около 300 км в час и снижался со скоростью более 1,2 км в минуту.

Катастрофа произошла примерно в 30 милях к северо-западу от центра Лос-Анджелеса и в 17 милях от Спортивной академии Мамба, где в этот день проводился турнир по баскетболу.Известно также, что вертолет упал на крутой склон холма, а обломки разбросало по площади размером с футбольное поле - все находившиеся на борту люди мгновенно погибли.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Коби Брайант
Место
США Лос-Анджелес
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