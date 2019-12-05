ФБУ жестко наказала президента "Днепра"

Матч баскетбольной Суперлиги Пари-Матч между "Днепром" и "Киев-Баскетом", который состоялся 1 декабря в Днепре, закончился скандалом из-за действий президента хозяев.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), в перерыве поединка Валерий Кондратьев начал угрожать одному из арбитров, который шел в сторону судейской комнаты. Кроме того, угрозы прозвучали с трибун от Игоря Коломойского и в подтрибунном помещении от вице-президента клуба Валерия Гуляева. Старший судья написал об этом в послематчевом отчете.

"Днепр" - "Киев-Баскет" Укринформ

После рассмотрения материалов дела на заседании Директората ФБУ было принято решение оштрафовать БК "Днепр" на 52 тысячи гривен и запретить президенту команды вход на два ближайших матча команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч двух школьных команд в США закончился грандиозным побоищем.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!