Главная Новости
5 декабря • обновлено в 14:51
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

ФБУ жестко наказала президента "Днепра"

1.1т
Читать материал на украинском

Матч баскетбольной Суперлиги Пари-Матч между "Днепром" и "Киев-Баскетом", который состоялся 1 декабря в Днепре, закончился скандалом из-за действий президента хозяев.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), в перерыве поединка Валерий Кондратьев начал угрожать одному из арбитров, который шел в сторону судейской комнаты. Кроме того, угрозы прозвучали с трибун от Игоря Коломойского и в подтрибунном помещении от вице-президента клуба Валерия Гуляева. Старший судья написал об этом в послематчевом отчете.

"Днепр" - "Киев-Баскет"

"Днепр" - "Киев-Баскет"

Укринформ

Новости
Лучший! Украинец Лэнь провел результативный матч в НБА

После рассмотрения материалов дела на заседании Директората ФБУ было принято решение оштрафовать БК "Днепр" на 52 тысячи гривен и запретить президенту команды вход на два ближайших матча команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч двух школьных команд в США закончился грандиозным побоищем.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Суперлига" на OBOZREVATEL.

Тема
Суперлига
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина Днепр
Теги
БК Днепр Киев-Баскет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги