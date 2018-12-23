"Днепр" добыл волевую победу в последней игре года в Суперлиге Пари-Матч

В чемпионате Украины по баскетболу состоялся последний календарный поединок регулярного сезона в Суперлиге Пари-Матч. "Днепр" на своей площадке добыл волевую победу над харьковским "Политехником — 83:68.

Первая половина матча прошла буквально под диктовку гостей, которые разбирали защиту "Днепра" за счет энергии и точных бросков Романа Козлова после скидок Ти Джея Кромера. "Политехник" имел двузначное преимущество с первой же четверти и ушел на большой перерыв с 10 баллами гандикапа, хотя моментами разница была куда больше.

"Днепр" — "Политехник" ФБУ

Однако во второй половине "Днепр" уплотнил защиту, Кирилл Фесенко стал чаще выигрывать индивидуальные противостояния у Делвана Грэма, а процент попаданий с дистанции у гостей заметно снизился. "Днепр" провел ударную третью четверть, когда за 10 минут не только сократил всю разницу, но и вышел вперед, после чего попросту добил соперника в четвертой десятиминутке.

"Днепр" — "Политехник" ФБУ

Победа вице-чемпионов Украины получилась крайне убедительной, что по первой половине матча просматривалось не слишком.

"Днепр" — "Политехник" 83:68 (12:23, 22:21, 21:9, 28:15)

"Днепр": Мишула (19 + 5 передач), Вильховецкий (2), Закурдаев (7 + 6 подборов), Сизов (15 + 6 подборов + 4 передачи), Фесенко (16 + 10 подборов + 3 блок-шота) — старт; Шундель (5 + 5 подборов), Ревзин (8), Кожемякин (3), Кушниров (8).

"Политехник": Дэвис (7 + 5 передач), Кромер (17 + 9 передач + 5 потерь), Козлов (17), Грэм (21 + 17 подборов), Завадский (2) — старт; Рочняк (4 + 6 подборов), Кузнецов, Чугунов.

Напомним, что накануне "Киев-Баскет" без проблем победил действующего чемпиона Украины — "Черкаськи Мавпы". Поединок "регулярки" в баскетбольном первенстве страны прошел в столичном Дворце спорта и завершился со счетом 90:51.