"Черкаськи Мавпы" потерпели неожиданое поражение в Суперлиге Пари-Матч

"Черкаськи Мавпы" сенсационно уступили "Харьковским Соколам" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Подопечные Максима Михельсона были слабее соперника на его паркете – 77:75.

Гостевая команда с первых секунд предложила "Соколам" активный прессинг и заработала минимальное преимущество. Тем не менее, хозяева достаточно быстро пришли в себя и уже к концу первой четверти имели минимальный отрыв в счете.

"Качели" продолжились и в первой половине второй 10-минутке, но уже к большому перерыву "Мавпы" нарастили разницу в счете до "+7".

"Соколы" – "Мавпы" ФБУ

Доминирование гостей еще больше стало заметным в третьей четверти, когда "Соколы" отстали на 10 пунктов, но сумели вернуться в игру благодаря результативной игре своего разыгрывающего Романа Козлова, который набрал за матч 26 очков.

В итоге судьба встречи решилась в заключительной 10-минутке, где хозяевам неожиданно удался рывок 8:0. Этот момент перевернул ход игры и позволил "Соколам" добыть четвертую победу в сезоне.

"Харьковские Соколы" – "Черкаськи Мавпы" – 77:75 (21:20, 14:20, 17:18, 25:17

"Соколы": Джамар (13 + 9 подборов + 4 передачи), Козлов (26), Мусиенко, Тарасенко (4), Тихонов (2) — старт; Бояркин (7 + 6 передач), Шаповалов, Грэм (21 + 6 подборов + 5 потерь), Тищенко (4 + 9 подборов).

"Мавпы": Эирингтон (21 + 6 подборов + 4 передачи + 4 потери), Кольченко (0 + 3 подбора), Ткаченко (9 + 4 передачи), Райт (11 + 5 подборов), Сергеев (8 + 4 подбора) — старт; Руслов (0 + 3 подбора), Хаджифейзович (14 + 4 подбора), Конев (8 + 4 подбора), О.Бондаренко (4).

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